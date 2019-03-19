Этот контент был опубликован 19 марта 2019 г. 8:05

Вашингтон. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Еще один высокопоставленный сотрудник команды спецпрокурора США Роберта Мюллера, занимающейся расследованием "российского дела", уходит из нее, сообщает издание Politico.

Зайнаб Ахмад "завершила свою часть работы", рассказал представитель спецпрокурора.

"Однако она продолжит представлять офис спецпрокурора по вопросам, которыми она занималась во время своей работы", - отметил представитель спецпрокурора.

В команде Р.Мюллера З.Ахмад занималась частью расследования, связанной с экс-советником президента США по вопросам нацбезопасности Майклом Флинном. В конце 2017 года он признал, что давал ложные показания ФБР, после того как его обвинили в том, что лгал относительно содержания своих бесед во время контактов с российским послом в Вашингтоне.

З.Ахмад стала уже третьим сотрудником, работающим на Р.Мюллера, решившим уйти из его команды. Это, вероятнее всего, указывает на скорое завершение расследования и передачу отчета по нему генпрокурору США Роберту Мюллеру.

На прошлой неделе стало известно, что один из ключевых сотрудников спецпрокурора в скором времени намерен оставить работу в министерстве юстиции США.

По данным СМИ, Эндрю Вайсман, которого называют "архитектором дела" против бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта, намерен покинуть команду спецпрокурора, чтобы стать преподавателем в частном Нью-Йоркском университете и заниматься общественными проектами.

Также ранее сообщалось об уходе из команды Р.Мюллера сотрудника ФБР Дэвида Арчи.

Спецпрокурор Роберт Мюллер и его команда проводят в США расследование по так называемому "российскому делу". Основная задача команды спецпрокурора - выяснить, существовал ли сговор между предвыборным штабом Дональда Трампа и РФ. Американские СМИ ранее сообщали, что это расследование подходит к концу.

1мм эф

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!