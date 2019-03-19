Брюссель. 19 марта. ИНТЕРФАКС - Британия должна сделать окончательный выбор относительно Brexit, заявил главный переговорщик по выходу Великобритании из ЕС Мишель Барнье.

"Если Соединенное Королевство желает выйти из Европейского союза упорядоченным образом, этот договор (соглашение по Brexit - ИФ) о выходе является единственным имеющимся и возможным договором, по которому прошли серьезные и объективные переговоры сторон", - сказал координатор ЕС по Brexit во вторник на пресс-конференции в Брюсселе.

По его словам, отсутствие ратификации этого соглашения Великобританией сегодня провоцирует "большую неопределенность для Соединенного Королевства, но также и для Европейского союза, и для всех стран ЕС".

"Чтобы выйти из этой неопределенности, нам нужны выбор и решение со стороны Соединенного Королевства", - отметил М.Барнье.

Отвечая на вопрос, он пояснил, что не ему обсуждать срок возможной отсрочки Brexit. Главное в том, продолжил переговорщик ЕС, для чего послужит эта отсрочка. "Какова ее цель, какова ее польза? Нужно, чтобы возможная отсрочка была полезной, чтобы привести, как мы того желали, как мы для этого работали, к упорядоченному выходу Соединенного Королевства", - сказал координатор ЕС.

При этом он добавил: "Мы подождем, будет ли эта отсрочка действительно запрошена британским правительством и почему. И я думаю, что европейские руководители пожелают знать, каким будет политический процесс, оправдывающий эту отсрочку. Политический процесс в Палате общин, где идут британские политические дебаты".

М.Барнье отметил, что в ответственность европейской стороны входит напомнить, что "отсрочка должна быть полезной, потому что отсрочка - это продление неопределенности, и у нее есть цена для всех, и нельзя продлевать эту неопределенность без настоящих причин".

Переговорщик ЕС сказал, что не будет предугадывать ответ европейских руководителей на саммите Евросоюза 21 марта на возможный вопрос о переносе срока Brexit, если таковой будет поставлен, но может предположить, что "они действительно попросят у госпожи Мэй объяснения, зачем ей отсрочка, и на какой срок".

1ов аг

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