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Этот контент был опубликован 19 сентября 2018 г. 15:09 19.09.2018 - 15:09

Брюссель. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Около 2 тыс. мигрантов, рассчитывающих на убежище, будут переселены из чрезвычайно переполненного лагеря "Мориа" на греческом острове Лесбос, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам представителя греческого правительства Димитриса Цанакопулоса, они будут переселены на материковую часть страны, где их заявления будут быстрее рассмотрены.

"Ситуации в Мории, разумеется, сложна. Численность людей там выше лимитов", - приводит его слова АП. При этом он напомнил, что лагерь рассчитан на 3,1 тыс. человек, в то время как там на данный момент там размещены 9 тыс. человек.

В свою очередь глава региона Кристина Калогиру пригрозила закрыть лагерь, если правительство не улучшит ситуацию в нем.

1кю ар

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