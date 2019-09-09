***Ракеты запущены шиитским ополчением, которыми руководит иранское подразделение "Аль-Кудс"
Иерусалим. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Пакетная атака по Израилю осуществлена в ночь на понедельник с территории Сирии, ни одна из них выпущенных ракет цели не достигла, сообщили в армии обороны Израиля.
"Сегодня ночью несколько ракет были выпущены из Сирии в сторону Израиля; ни одна из них не достигла израильской территории", - говорится на странице армии в Twitter.
"Ракеты выпущены шиитскими боевиками, действующими под руководством иранского (спецподразделения - ИФ) "Аль-Кудс", - отметили в армии обороны Израиля.
При этом израильская сторона напомнила, что считает Дамаск ответственным за события, происходящие в Сирии.
1аю ар