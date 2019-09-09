Этот контент был опубликован 9 сентября 2019 г. 10:15

***Ракеты запущены шиитским ополчением, которыми руководит иранское подразделение "Аль-Кудс"

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Иерусалим. 9 сентября. ИНТЕРФАКС - Ракетная атака по Израилю осуществлена в ночь на понедельник с территории Сирии, ни одна из них выпущенных ракет цели не достигла, сообщили в армии обороны Израиля.

"Сегодня ночью несколько ракет были выпущены из Сирии в сторону Израиля; ни одна из них не достигла израильской территории", - говорится на странице армии в Twitter.

"Ракеты выпущены шиитскими боевиками, действующими под руководством иранского (спецподразделения - ИФ) "Аль-Кудс", - отметили в армии обороны Израиля.

При этом израильская сторона напомнила, что считает Дамаск ответственным за события, происходящие в Сирии.

1аю ар

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