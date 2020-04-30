Стамбул. 30 апреля. ИНТЕРФАКС - Второй турецкий военный самолет с медицинской помощью для борьбы против коронавируса вылетел из Анкары в США, сообщает в четверг агентство "Анадолу".

За вылетом самолета с авиабазы под Анкарой наблюдали замминистра иностранных дел Турции Селим Явуз Киран и посол США в Турции Дэвид Саттерфилд. Он доставит в США груз с предметами личной защиты для медиков, работающих с больными с коронавирусом.

Первый самолет с помощью отправился в США во вторник.

Ранее Турция также направила такую же помощь Британии, Италии и Испании.

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