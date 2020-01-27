Этот контент был опубликован 27 января 2020 г. 18:21

Брюссель. 27 января. ИНТЕРФАКС - Министерство иностранных дел Бельгии объявило о решении репатриировать бельгийцев, находящихся в изолированной из-за коронавируса зоне в районе китайского города Ухань, ставшего центром эпидемии.

"Некоторые из наших соотечественников, находящихся там, выразили пожелание быть репатриированными. Как только они прибудут на бельгийскую землю, министерство здравоохранения примет необходимые меры", - заявил в понедельник телеканалу RTBF глава МИД Бельгии Филипп Гоффэн.

Ожидаемые из Китая бельгийцы попадут под обязательный двухнедельный карантин. Речь идет о полутора десятках человек. Министр иностранных дел заверил, что в настоящий момент эти бельгийцы не проявляют никаких симптомов заболевания.

Гоффэн уточнил, что в практическом плане пока не решено, будет ли Бельгия сама фрахтовать самолет для вывоза людей из Китая, или для такой репатриации скооперируются несколько европейских стран.

Канал отмечает, что, помимо Бельгии, вывезти своих соотечественников из города Ухань и всей провинции Хубэй решили Франция, Австралия, Италия и Соединенные Штаты.

На сайте бельгийского МИД можно прочитать: "Временно не рекомендуются поездки в провинцию Хубэй".

В понедельник официальный представитель Еврокомиссии Стефан де Кеерсмэкер, отвечая на вопрос о возможном распоряжении по эвакуации граждан стран ЕС из Китая, объяснил: "Решение об эвакуации может приниматься только государствами-членами. Такие решения не принимаются (Европейской) комиссией".

При этом он добавил, что это не исключает возможность обсуждения подобного вопроса в рамках Совета ЕС. В таком случае Еврокомиссия будет готова поддержать возможное решение, заявил пресс-секретарь ЕК.

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