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Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 21:26 05.07.2018 - 21:26

Хмеймим. 5 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - За прошедшие сутки более 5 тыс. сирийцев покинули западную часть юго-западной зоны деэскалации, подконтрольную боевикам, по организованному при содействии российского Центра по примирению гуманитарному коридору вблизи населенного пункта Кафер-Шамс, сообщил начальник российского центра Алексей Цыганков на брифинге.

По его словам, всего за неделю из данной зоны в районы, подконтрольные сирийскому правительству, вышло более 35 тыс. человек.

"Жители населенных пунктов южной зоны деэскалации сообщают о тяжелой гуманитарной ситуации в районах, контролируемых боевиками, из-за постоянной борьбы между действующими там формированиями за влияние и контроль над складами продовольствия. Местное население испытывает острый дефицит продовольствия, воды и медикаментов", - сообщил А.Цыганков.

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