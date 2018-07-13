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Этот контент был опубликован 13 июля 2018 г. 15:29 13.07.2018 - 15:29

Лондон. 13 июля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что проблема иммиграции по-прежнему остается серьезной проблемой и представляет опасность для Европы.

"До недавних пор никто не думал об этом (о проблеме иммиграции - ИФ). Я считаю, она изменяет культуру и негативно влияет на Европу", - сказал Д.Трамп во время совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй.

При этом Д.Трамп подчеркнул необходимость улучшения законов США в области миграции и назвал существующие "самыми плохими в мире".

Ранее Д.Трамп неоднократно критиковал американское миграционное законодательство. Он также он не раз негативно высказывался о ситуации с беженцами в Европе.

1тэ аю

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