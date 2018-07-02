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Токио. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Император Японии Акихито временно прекратит принимать участие в публичных мероприятиях из-за недомогания, сообщает в понедельник сайт японского издания "Джапан тудей".

Император пожаловался врачам на тошноту и головокружение, что связано с церебральной анемией, заболеванием, которое развивается из-за недостатка кислорода для функционирования мозга.

В настоящий момент за состоянием здоровья 84-летнего японского императора следят медики. Запланированные встречи вместо него проведет его супруга - императрица Митико.

Император Акихито - старший сын и пятый ребенок императора Хирохито и императрицы Кодзюн, он родился 23 декабря 1933 года.

В 2016 году император Акихито выступил с обращением к нации, в котором заявил о своем желании оставить трон из-за возраста. Летом 2017 года японский парламент принял закон, который позволяет ему отречься от престола.

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Интерфакс