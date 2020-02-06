Этот контент был опубликован 6 февраля 2020 г. 6:20

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Процедура импичмента президента США Дональда Трампа показала избирателям, насколько далеко может зайти Трамп в попытке выиграть выборы 2020 года, заявили "менеджеры импичмента" в статье, опубликованной Washington Post.

"Из-за процесса импичмента избиратели теперь могут быть предупреждены о том, как далеко пойдет президент, пытаясь добиться своего переизбрания, нарушая закон и подрывая нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников", - говорится в статье.

По их мнению, нельзя утверждать, что Трамп "извлек уроки из этого опыта".

"Это был не первый раз, когда он добивался иностранного вмешательства в выборы, и не последний. Как мы уже говорили во время судебного процесса, если президент останется на своем посту, он не прекратит попытки обмануть на следующих выборах, пока не добьется успеха", - считают демократы.

"На протяжении всего процесса новые и изобличающие улики против президента появлялись почти ежедневно, и нет никаких сомнений в том, что они будут и впредь появляться в книгах, газетах или на слушаниях в Конгрессе", - говорится в статье.

Авторы добавили, что отказывая американскому народу в справедливом суде, лидер сенатского большинства Митч Макконнелл лишил президента возможности быть оправданным.

"Президент не будет оправдан, и Сенат тоже, конечно, не будет оправдан историей", - подчеркнули "менеджеры ипмпичмента".

В число "менеджеров импичмента" входят председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф, председатель юридического комитета Джерри Надлер, а такжечлены палаты представителей демократы Хаким Джефрис, Джейсон Кроу, Вал Демингс, Зои Лофгрен и Сильвия Гарсия.

Американские сенаторы в среду признали невиновным президента США Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках слушаний по импичменту.

Сенаторы большинством голосов отвергли оба пункта обвинения: злоупотребление властью и препятствование расследованию, которое проводил Конгресс. В первом случае за оправдание Трампа выступили 52 сенатора, а 48 сочли его виновным. В втором случае оправдать президента решили 52 члена сената, а 47 признали его виновным. Против Трампа проголосовал только один республиканец - Митт Ромни, на первом голосовании признавший его виновным в злоупотреблении полномочиями.

В отношении Трампа демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

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