Этот контент был опубликован 25 июня 2019 г. 13:50

Лондон. 25 июня. ИНТЕРФАКС - Британская Консервативная партия 23 июля 2019 года объявит, кто победил в борьбе за пост лидера партии, сообщают во вторник британские СМИ.

"Объявление о следующем лидере Консервативной партии будет сделано во вторник, 23 июля", - говорится в заявлении партии.

За пост лидера Консервативной партии Великобритании и, соответственно, за пост премьер-министра страны в настоящее время борются глава МИД Великобритании Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон, обошедшие восемь других претендентов. Джонсон с большим отрывом выиграл все раунды голосования в парламенте в рамках борьбы за эту должность.

Последним этапом выборов должно стать голосование по почте, в котором примут участие 160 тыс. членов Консервативной партии Великобритании. Финальная предвыборная кампания остающихся кандидатов завершится 17 июля в Лондоне. В период с 6 по 8 июля члены консервативной партии получат по почте бюллетени и должны будут сдать их до 21 июля.

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