ЭКСПРЕСС-США-ВЕНЕСУЭЛА-САНКЦИИ-МАДУРО/СЫН
Имя сына президента Венесуэлы внесено в санкционные списки США - минфин США
Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу внесло в санкционные списки имя Николаса Мадуро Герры - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина США.
Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.
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