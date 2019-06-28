Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 17:56

ЭКСПРЕСС-США-ВЕНЕСУЭЛА-САНКЦИИ-МАДУРО/СЫН

Имя сына президента Венесуэлы внесено в санкционные списки США - минфин США

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами минфина США в пятницу внесло в санкционные списки имя Николаса Мадуро Герры - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина США.

Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.

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