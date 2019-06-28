Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 18:50

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Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Управление по контролю за иностранными активами Минфина США в пятницу внесло в санкционные списки имя Николаса Мадуро Герры - сына президента Венесуэлы Николаса Мадуро, говорится в сообщении, размещенном на сайте минфина США.

Имя Николаса Мадуро Герры занесено в SDN List (так называемый "черный" санкционный список США - Specially Designated Nationals List), отмечается в документе.

Согласно пресс-релизу, выпущенному в связи с этим шагом американских властей, сын венесуэльского президента стал фигурантом санкций в связи с тем, что он "является бывшим или действующим должностным лицом правительства Венесуэлы".

"Режим (президента Венесуэлы - ИФ) Мадуро построен на мошеннических выборах, его окружение живет в роскоши за счет коррупции, в то время как венесуэльский народ страдает", - цитируются слова министра финансов США Стивена Мнучина.

В пресс-релизе подчеркивается, что Мадуро пользуется поддержкой своего сына и других соратников.

"Минфин США продолжит преследовать родственников тех, кто непосредственно относится к этому незаконному режиму и получает выгоду от коррупции", - отметил Мнучин.

"Мадуро Герра предпринимал усилия для распространения пропаганды и прибегал к цензуре, получал прибыль от рудников вместе с Николасом Мадуро и его супругой Силией Флорес. В начале этого года Мадуро Герра разрабатывал стратегию оказания давления на национальные вооруженные силы Венесуэлы, чтобы отказать в доставке гуманитарной помощи в страну, при этом охарактеризовав (гуманитарную операцию - ИФ) как попытку подорвать демократию Венесуэлы", - говорится в пресс-релизе.

Таким образом, после внесения Мадуро Герры в санкционные списки все его активы и структуры, находящиеся в американской юрисдикции, блокируются. Информация о них должна быть передана в Управление по контролю за иностранными активами, отмечается в пресс-релизе.

29-летний Мадуро Герра с 30 июля 2017 года является депутатом парламента Венесуэлы от правящей Единой социалистической партии Венесуэлы. Он также возглавляет Корпус специальных инспекторов при канцелярии президента страны. В это ведомство входят 10 сотрудников - социологов, специалистов по связям с общественностью, аудиторов. Они проводят инспекции по штатам страны, оценивают процессы общественного управления и выступают с рекомендациями, которые также передаются напрямую президенту страны. Орган был создан в рамках инициативы "Эффективность или ничего", которая была запущена в рамках борьбы с коррупцией в Венесуэле.

1тэ аю

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