Этот контент был опубликован 27 мая 2020 г. 12:44

Париж. 27 мая. ИНТЕРФАКС - Инвестиции в сланцевую добычу в США в 2020 году сократятся вдвое, прогнозирует Международное энергетическое агентство (МЭА).

В целом инвестиции в нефтегазовую отрасль в мире в этом году упадут на треть.

При этом ожидается, что финансирование всех проектов в энергетической отрасли снизится на 20% - до $1,5 трлн по сравнению с $1,9 трлн в 2019 году. В начале текущего года МЭА прогнозировало рост на 2%, что стало бы самым сильным повышением за шесть лет.

"Вызванный COVID-19 кризис приведет к сильнейшему в истории падению глобальных инвестиций в энергетику. Мы никогда не видели такого большого спада. Поражена вся система", - заявил Financial Times глава МЭА Фатих Бироль.

Американские сланцевые компании добывали в этом году более 13 млн баррелей нефти в сутки до того, как распространение коронавирусной инфекции заставило правительства разных стран предпринимать ограничительные меры. Пандемия стала причиной сильнейшего падения инвестиций в энергетику в истории, отмечается в докладе МЭА.

Действия нефтедобывающих стран по сокращению производства вместе с повышением спроса после отмены карантинных мер способствовали росту нефтяных цен в последнее время после резкого падения в апреле, отмечает The Wall Street Journal.

Котировки июльских контрактов на сорт WTI в среду находятся на уровне $34 за баррель.

По оценкам Rystad Energy, себестоимость добычи американских компаний в 2019 году составляла в среднем $35,9 за баррель. WTI не торговалась выше этой отметки с начала марта.

Однако этот год не станет первым, когда американские нефтепроизводители резко сокращают инвестиции. Снижение показателя вдвое было отмечено в 2015-2016 годах, в разгар последнего периода сильного падения цен на нефть, свидетельствуют данные Evercore ISI.

По прогнозу МЭА, инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ), которые оказались более устойчивыми перед лицом кризиса, также снизятся в этом году. В частности, число одобрений новых проектов ветряных и солнечных установок в первом квартале вернулось на уровень трехлетней давности. Снижение финансирования "безусловно приведет к задержке перехода энергетики" на ВИЭ, отметил Бироль.

МЭА ожидает снижения инвестиций в генерацию и хранения электроэнергии, включая ВИЭ, на 10% в 2020 году.

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