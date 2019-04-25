Багдад. 25 апреля. ИНТЕРФАКС - "Лукойл" до 2035 года может вложить в нефтяные проекты в Ираке около $45 млрл, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.
"Инвестиции "Лукойла" в эту область уже составили около $8 млрд, а по соглашению до 2035 года могут составить около $45 млрд. Проекты эти очень сложные, заключались они несколько лет назад", - сказал Ю.Борисов журналистам в четверг в Багдаде.
"Сегодня произошли естественные изменения, параметры проектов требуют пересмотра и являются предметом как раз взаимоотношений этих компаний с иракской стороной", - сказал вице-премьер
1то ав