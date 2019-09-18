Токио. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в среду без единой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, сообщает MarketWatch.
Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.
В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.
Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific снизился на 0,1%.
Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились по итогам торгов соответственно на 0,18% и на 0,49%. До этого они повышались без перерыва восемь и десять дней соответственно.
Объем японского экспорта в августе сократился по итогам девятого месяца подряд - на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения всего на 2,3%.
Котировки акций производителя потребительской электроники Sony упали на 2,2%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 1,9%, автомобильной компании Honda Motor - на 1,1%.
Бумаги нефтепроизводителя Inpex рухнули на 4,2%. Нефть резко подешевела во вторник и продолжает снижаться в среду на заявлениях представителей Саудовской Аравии, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.
Между тем на 0,7% выросла стоимость Fast Retailing, крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии.
Китайский индекс Shanghai Composite за день поднялся на 0,25%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,13%.
Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге подешевели на 0,2%, нефтяной компании CNOOC - на 1,4%, производителя продуктов питания WH Group - также на 1,4%.
Значение южнокорейского индекса Kospi в среду увеличилось на 0,41%.
В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повысилась на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,8%.
Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 опустился на 0,2%.
Между тем котировки бумаг Kathmandu подскочили на 7,6% после того, как ритейлер одежды зафиксировал рекордную прибыль по итогам финансового года.
Служба финансово-экономической информации
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