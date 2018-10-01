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Этот контент был опубликован 1 октября 2018 г. 8:18 01.10.2018 - 08:18

Токио. 1 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона движутся без единой динамики в понедельник.

Биржи материкового Китая и Гонконга не работают в понедельник в связи с праздничными днями.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:33 МСК увеличились соответственно на 0,53% и 0,01%. Поддержку рынку оказывает, в том числе, снижение курса иены к доллару США до минимальных значений за последние одиннадцать месяцев, сообщает MarketWatch.

Лидерами роста котировок выступают акции фармацевтических и потребительских, а также ряда производителей электроники, включая Shionogi (+1,5%) и Tokyo Electron (+2%).

При этом дешевеют бумаги автопроизводителей, в том числе Subaru (-1,9%) и Toyota Motor (-0,5%).

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 8:55 МСК уменьшился на 0,64%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. снизилась соответственно на 0,2% и 0,4%.

Кроме того, опускается цена австралийских банков "большой четверки": Commonwealth Bank of Australia - на 1,5%, National Australia Bank - на 0,8%, Australia & New Zealand Banking - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:56 МСК опустилось на 0,11%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. снизилась на 0,1%, в то время как другого представителя данной отрасли SK Hynix Inc. увеличилась на 1%.

Цена акций автопроизводителя Hyundai Motor Co. уменьшилась на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

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