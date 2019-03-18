Этот контент был опубликован 18 марта 2019 г. 7:36

Токио. 18 марта. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона в понедельник повышаются, несмотря на неопределенность в торговых переговорах между США и Китаем, сообщает MarketWatch.

Встреча между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином для подписания итогового соглашения о торговле может быть перенесена на июнь, поскольку подготовка сделки требует больше времени, чем планировалось первоначально, сообщило в минувшие выходные The South China Morning Post со ссылкой на источник. Ранее планировалось завершить согласование деталей в апреле.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка прибавил 0,7%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:42 МСК увеличились соответственно на 0,59% и 0,62%.

Котировки акций автопроизводителя Toyota Motor повышаются на 0,4%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1,1%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 0,6%.

Бумаги Nintendo, выпускающей игровые консоли и видеоигры, дорожают на 2,9%, входя в число лидеров подъема.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:47 МСК вырос на 1,3%, гонконгский Hang Seng - на 0,82%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. и AAC Technologies Holdings, поставщика компонентов для Apple, поднимаются в ходе торгов в Гонконге на 2% и 0,6% соответственно.

Кроме того, растет рыночная стоимость страховщика Ping An Insurance (+1%) и Hong Kong Exchanges & Clearing (+1,8%).

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:05 МСК поднялось на 0,13%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. уменьшилась на 1,4%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 0,4%.

В то же время акции автомобильной компании Hyundai Motor прибавляют в цене 2,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 по итогам торгов увеличился на 0,25%.

Рыночная стоимость крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP выросла на 1,4%, второй по величине Rio Tinto - на 1,7%, еще одного представителя данной отрасли Fortescue Metals - на 5,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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