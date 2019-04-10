Этот контент был опубликован 10 апреля 2019 г. 8:28

Токио. 10 апреля. ИНТЕРФАКС - Большинство фондовых индексов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снижаются вслед за аналогичным движением рынков акций США и Европы днем ранее.

Негативное настроение инвесторов обусловлено усилением торговой напряженности между США и Европейским союзом.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,3%.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение ввести пошлины на европейские товары на сумму в $11,2 млрд в ответ на субсидирование Европейским союзом авиаконцерна Airbus. Ранее офис американского торгового представителя опубликовал предварительный список товаров европейского производства, экспорт которых в Штаты будет облагаться повышенными пошлинами, если ЕС продолжит субсидировать Airbus.

Кроме того, Международный валютный фонд во вторник ухудшил свой январский прогноз роста мировой экономики в 2019 году на 0,2 п.п. - до 3,3%. В 2020 году по-прежнему ожидается подъем на 3,6%, говорится в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook, WEO).

"На фоне нового витка усиления опасений относительно экономического роста и торговых трений, настроения на азиатских рынках вновь ухудшились", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан, которого цитирует MarketWatch.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:51 МСК опустились соответственно на 0,57% и на 0,68%.

Наиболее существенно падает цена бумаг производителя электроники Sony - на 2,3%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor снижаются на 0,6% и 1,2% соответственно, телекоммуникационной компании NTT DoCoMo - на 1,9%.

Между тем акции крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing подорожали на 0,6%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 МСК снизился на 0,20%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,38%.

В число лидеров снижения стоимости входят бумаги China Construction Bank, подешевевшие на 1% в Гонконге и на 1,2% в Шанхае.

Цена акций страховщика Ping An Insurance уменьшилась соответственно на 1,1% и 0,5%.

Между тем котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. растут на 0,9% на гонконгской бирже.

Кроме того, повышается стоимость автопроизводителей. Инвесторы ожидают, что правительство КНР предпримет какие-то стимулирующие меры после того, как в марте продажи легковых машин в стране упали по итогам десятого месяца подряд (на 12%).

Акции Great Wall Motor подорожали на 6,4% в Шанхае и Гонконге. Цена бумаг Dongfeng Automobile подскочила на 8,6%, SAIC Motor - на 3,4% в ходе торгов на бирже материковой части Китая.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:01 МСК увеличились на 0,12%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дорожают на 0,4%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,9%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:10 МСК прибавил 0,03%.

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