Этот контент был опубликован 7 мая 2019 г. 8:27

Токио. 7 мая. ИНТЕРФАКС - Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник демонстрируют отрицательную динамику, инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг торговых переговоров между США и Китаем.

Американские пошлины в 10-25% на китайские товары общей стоимостью $200 млрд будут повышены в пятницу с 00:01 по времени Вашингтона (07:01 мск), заявил торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Он отметил, что повышение пошлин вызвано попытками Китая пересмотреть практически готовое торговое соглашение.

"В течение последней недели или около того мы наблюдали эрозию обязательств со стороны Китая, я бы сказал, отступление от обязательств, которые уже были приняты и зафиксированы как договоренности", - цитируют СМИ заявление Р.Лайтхайзера.

Министр финансов Стивен Мнучин, также принимающий участие в торговых переговорах с Китаем, сказал, что переговоры были завершены на 90%, но, по его словам, в последние дни в них наблюдалось "существенное отступление".

Ранее о решении повысить пошлины на импортируемую из Китая продукцию заявил президент США Дональд Трамп.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,4%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix к 8:46 МСК опустились соответственно на 1,54% и на 1,22%.

Котировки акций автопроизводителей Toyota Motor и Nissan Motor снижаются на 1,4% и на 1,6% соответственно, телекоммуникационной компании SoftBank Group - на 0,8%, крупнейшей сети магазинов одежды в Азии Fast Retailing - на 1,2%.

Между тем акции производителя потребительской электроники Sony подорожали на 3,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:11 МСК уменьшилось на 1,03%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 2,7%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,2%.

Акции автопроизводителя Hyundai Motor дешевеют на 1,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:59 МСК снизился на 0,25%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,06%.

Котировки бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снижаются в ходе торгов в Гонконге на 0,2%.

В то же время австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:15 МСК поднялся на 0,19%.

оь вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!