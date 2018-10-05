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Этот контент был опубликован 5 октября 2018 г. 13:33 05.10.2018 - 13:33

Токио. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились в пятницу вслед за существенным падением котировок акций технологических компаний, распродажа которых по всему миру продолжается, сообщает MarketWatch.

Биржи материкового Китая не работают в связи с продолжающимися праздниками по случаю Дня образования страны.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,8% и 0,47%. Давление на рынок оказало, в том числе, укрепление курса иены. По итогам всей недели оба индикатора потеряли 1,4%, причем для Topix это стало первым снижением за последние четыре недели.

Лидерами снижения на рынке Японии выступили бумаги производителей электроники и потребительских товаров, а также энергетических компаний. Между тем повышение доходности гособлигаций крупнейших стран способствует росту стоимости представителей финансовой сферы.

Котировки акций чипмейкера Tokyo Electron упали на 2,6% - до минимума за последний год, производителя электроники TDK - на 4,8%, косметической компании Shiseido - на 3,5%.

В то же время бумаги страховщика жизни T&D подорожали на 1,5%, банка Resona - на 2,1%.

Значение южнокорейского индекса Kospi за день уменьшилось на 0,31%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. выросла на 0,1% после того, как компания спрогнозировала рекордную прибыль в третьем квартале.

Гонконгский индекс Hang Seng в пятницу опустился на 0,19%.

Курс ценных бумаг интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. снизился на 1,1% - до самого низкого уровня с июля прошлого года.

Цена акций Lenovo Group упала на 15%, ZTE - на 11%.

Кроме того, подешевели бумаги азиатских поставщиков Apple, таких, как AAC Technologies (-2,2%) и Sunny Optical (-2,5%) несмотря на то, что американские компании Apple и Amazon категорически отвергли возможность наличия китайских "шпионских чипов" на своих компьютерах.

Котировки акций тайваньской TSMC снизились на 1,6%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к концу торговой сессии увеличился на 0,15%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. выросла на 0,25% и на 0,14% соответственно.

Кроме того, цена крупнейших австралийских банков Commonwealth Bank of Australia и Australia & New Zealand Banking поднялась соответственно на 0,1% и на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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