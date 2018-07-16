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Этот контент был опубликован 16 июля 2018 г. 12:12 16.07.2018 - 12:12

Токио. 16 июля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона снизились на данных о ВВП Китая.

Торги на биржах Японии в понедельник не проводятся в связи с праздником (День моря).

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific без учета Японии снизился на 0,4% - до 538,16 пункта.

Наиболее сильно в регионе упал индонезийский индикатор Jakarta Composite - на 1,4%, что стало максимальным снижением за две недели.

Рост ВВП Китая во втором квартале замедлился, как и ожидал рынок, до 6,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщило Государственное статистическое управление КНР. Три предыдущих квартала рост ВВП фиксировался на уровне 6,8%.

Публикация этих данных совпала с недавним введением США пошлин на китайские товары, что, по мнению многих экспертов, может негативно повлиять на экономику КНР, а также считается следствием мер китайских властей по сокращению корпоративных долгов и избыточного кредитования, что ограничивает инвестиции. По оценкам экономистов, торговый конфликт с США может снизить ВВП страны на 0,2-0,5 процентного пункта в следующие 12 месяцев, пишет The Wall Street Journal.

Кроме того, объем промышленного производства в Китае в прошлом месяце повысился на 6% в годовом выражении, что оказалось ниже ожиданий. В мае этот показатель был равен 6,8%.

"Подъем в промышленности продолжил замедление в июне, что подчеркивает негативное давление на экономический рост во втором полугодии, - полагает глава отдела экономик азиатских стран Oxford Economics Луи Куйис. - Мы ожидаем, что во втором полугодии подъем экономики будет осложнен замедлением роста кредитования и ослаблением активности в сфере недвижимости. Кроме того, интенсификация торгового конфликта с США начнет оказывать давление на экономический подъем".

Аналитики Citigroup ухудшили прогноз значения индекса MSCI Asia без учета Японии на конец текущего года до 650 пунктов по сравнению с ранее ожидавшимися 800 пунктов, сославшись на эскалацию напряженности в сфере глобальной торговли и укрепление курса доллара США. Ранее эксперты UBS также снизили прогноз данного индикатора на конец 2018 года до 700 пунктов с 790 пунктов в связи с усилением торговых трений между США и Китаем.

Китайский индекс Shanghai Composite по итогам торгов в понедельник опустился на 0,61%, в то время как гонконгский Hang Seng завершил день с приростом на 0,05%.

Котировки акций девелопера Country Garden Holdings на гонконгской бирже упали на 3,8%, Bank of China в Шанхае - на 7,9%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшилось на 0,39%.

При этом капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. увеличилась на 1,2%, менее крупного представителя данной отрасли SK Hynix Inc. - подскочила на 4,3%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 за день снизился на 0,43%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Ltd. сократилась на 0,8% и 0,5% соответственно.

Кроме того, подешевели акции австралийских банков "большой четверки": National Australia Bank - на 0,7%, Australia & New Zealand Banking Group - на 0,2%, Commonwealth Bank of Australia - на 0,8%, Macquarie Group - на 0,4%.

Служба финансово-экономической информации

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