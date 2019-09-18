Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 9:48

Токио. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона не демонстрируют в среду единой динамики в ожидании итогов заседаний Федеральной резервной системы (ФРС) и Банка Японии, сообщает MarketWatch.

Двухдневная встреча руководства Федрезерва завершится в среду. Аналитики в целом ожидают понижения процентных ставок американским ЦБ на четверть процентного пункта - до 1,75-2% годовых. Тем не менее, доля придерживающихся такого мнения сократилась до 65,8% по сравнению с 92,3% неделю назад, свидетельствуют данные CME Group.

В четверг закончится заседание Банка Японии, по итогам которого большинство экспертов не ожидают изменения денежно-кредитной политики.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка снизился на 0,1%.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix уменьшились к 8:53 мск соответственно на 0,15% и на 0,54%.

Объем японского экспорта в августе сократился по итогам девятого месяца подряд - на 8,2% в годовом выражении, свидетельствуют данные министерства финансов Японии. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем ожидали снижения всего на 2,3%.

Котировки акций производителя потребительской электроники Sony падают на 2%, телекоммуникационной группы SoftBank - на 1,8%, автомобильной компании Honda Motor - на 0,2%.

Бумаги нефтепроизводителя Inpex рухнули на 4,3%. Нефть резко подешевела во вторник и продолжает снижаться в среду на заявлениях представителей Саудовской Аравии, что страна продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти, в том числе благодаря резервам.

Между тем на 0,9% выросла стоимость Fast Retailing, крупнейшего розничного продавцы одежды в Азии.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:57 мск вырос на 0,44%, в то время как гонконгский Hang Seng потерял 0,05%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd. на торгах в Гонконге дешевеют на 0,3%, нефтяной компании CNOOC - на 1,1%, производителя продуктов питания WH Group - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 9:13 мск увеличилось на 0,41%.

В том числе рыночная стоимость одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. повышается на 1,6%, другого представителя данной отрасли SK Hynix - на 1,1%.

Австралийский фондовый индикатор S&P/ASX 200 к 9:12 мск опустился на 0,2%.

Котировки бумаг Kathmandu подскочили на 6,5% после того, как ритейлер одежды зафиксировал рекордную прибыль по итогам финансового года.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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