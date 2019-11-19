Этот контент был опубликован 19 ноября 2019 г. 11:44

Токио. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона не продемонстрировали единой динамики во вторник, в центре внимания рынка оставались торговые переговоры США и Китая.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 снизился по итогам торгов на 0,53%, южнокорейский KOSPI - на 0,34%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,55%, китайский Shanghai Composite - на 0,85% австралийский S&P/ASX 200 - на 0,7%.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific с открытия рынка поднялся на 0,2%.

Министерство торговли Китая в воскресенье сообщило о прошедшей в "конструктивном" ключе телефонной беседе вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером и министром финансов Стивом Мнучином. В заявлении Минторга отмечалось, что в ходе прошедшего в субботу разговора обсуждались вопросы первой фазы торгового соглашения.

Однако, как передал телеканал CNBC в понедельник со ссылкой на источник в правительстве, китайские чиновники настроены пессимистично в отношении перспектив заключения сделки, учитывая, что президент США Дональд Трамп, по-видимому, не намерен отменять введенные ранее пошлины.

Между тем министерство торговли США в понедельник продлило на 90 дней разрешения для американских компаний на ведение бизнеса с китайской телекоммуникационной компанией Huawei Technologies Co. Ранее в этом году Минторг США внес Huawei в "черный" список компаний, с которыми американскому бизнесу запрещено работать без получения специальных лицензий.

Тем временем нижняя палата парламента Японии во вторник одобрила торговое соглашение с США, в рамках которого Штаты смогут поставлять на японские рынки говядину и другую сельхозпродукцию. Теперь инициативу должна рассмотреть менее влиятельная верхняя палата парламента, ожидается, что она будет одобрена, пишет Bloomberg.

Участники рынка также продолжили следить за ситуацией в Гонконге, где не утихают массовые протесты.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм во вторник выразила надежду на то, что властям удастся мирным путем решить проблему с Политехническим университетом, который захвачен студентами. Студенты и те, кто поддерживает их на территории кампуса вуза, вступили в жесткое противостояние с полицией, применяя против полицейских дротики, бутылки с зажигательной смесью, различные предметы, и подожгли несколько объектов на территории университета. Ранее СМИ сообщали, что полиция арестовала порядка 400 человек участвовавших в беспорядках в университете.

Инвесторы в Австралии анализировали протокол заседания центрального банка страны, который показал, что регулятор готов к дальнейшему смягчению денежно-кредитной политики для того, чтобы стимулировать рост экономики и занятости и позволить инфляции достичь целевого показателя.

Котировки акций японской Z Holdings, оператора поискового сервиса Yahoo в Японии, подешевели на 8% после роста днем ранее на информации о слиянии компании с популярным мессенджером Line. Бумаги SoftBank Corp., владельца 40% Z Holdings, снизились в цене на 1,3%. Акции Sony подешевели на 1,3%.

В Гонконге в том числе выросли акции CSPC Pharmaceutical Group (+3,65%), AAC Technologies Holdings (+6,1%) и Sunny Optical Technology Group (+5,1%).

В Южной Корее подорожали бумаги LG Electronics (+0,56%), в Австралии выросли котировки акций Woolworths Group (+1,2%).

Ор аш де

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