Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 13:50 11.10.2018 - 13:50

Токио. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Все без исключения фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили в минусе торги в четверг после обвала рынков акций в США накануне.

Китайский индекс Shanghai Composite рухнул на 5,2%, рекордными темпами с февраля 2016 года. При этом четверть входящих в расчет индекса акций упали на максимально допустимые 10%.

Гонконгский Hang Seng потерял 3,5%. Shenzhen Composite - 6,5%.

Японский индекс Nikkei 225 уменьшился на 3,9%, более широкий Topix - на 3,5%.

Южнокорейский Kospi упал на 4,4%, индийский BSE Sensex - на 2,2%, австралийский S&P/ASX 200 - на 2,7%, новозеландский NZ 50 - на 3,6%, индонезийский Jakarta Composite - на 2%.

Американские фондовые индексы накануне завершили торги снижением на 3,2-4,1%, при этом для Standard & Poor's 500 падение стало рекордным с февраля, для Nasdaq Composite - с начала года. Эксперты полагают, что такая коррекция связана с ростом доходности государственных облигаций США.

Доходность 10-летних госбондов США ранее поднималась до максимальных с 2011 года 3,26%, однако затем опустилась до 3,16%.

"Резкий подъем доходности 10-летних американских госбондов заставил инвесторов пересмотреть последствия перехода к ситуации в экономике, характеризующейся высокими ставками, - отметила Элеонор Кри, рыночный стратег Saxo Capital Markets. - Цены на энергоносители растут, деньги дорожают, а их объем падает на фоне текущего процесса деглобализации, который уже начал оказывать влияние на рынки".

Акции китайского интернет-гиганта Tencent Holdings, крупнейшей по капитализации компании в Азии, рухнули на 6,8%, максимальными темпами за 7 лет.

Производитель электроники и сетевого оборудования ZTE потерял более 9% рыночной стоимости.

Цена бумаг PetroChina снизилась на 3,85%, CNOOC - на 3,8%.

Рыночная стоимость автопроизводителя BAIC в Гонконге упала на 13%, девелопера Country Garden - на 7,1%.

Также резко подешевели акции китайских финансовых компаний и страховщиков. AIA Group и Ping An Insurance потеряли 4,3% и 3,6% капитализации, банка ICBC - 3,8%, China Construction Bank и Bank of Communications - 3% и 3,2% соответственно.

Лучшую динамику среди всех компаний, входящих в расчет индекса Hang Seng, продемонстрировали акции производителя мясной продукции WH Group, которые подешевели всего на 1,2%.

Бумаги японских автопроизводителей Toyota Motor и Honda Motor потеряли 2,4% и 3,8% соответственно.

Котировки акций Samsung Electronics снизились на 4,9%, SK Hynix - на 1,9%.

йй вч *

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo.ch Тизер