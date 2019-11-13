Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 12:39

Токио. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду снизились после заявлений президента США Дональда Трампа относительно торговых переговоров с Пекином, которые ослабили оптимистичные настроения, сообщает MarketWatch.

Сводный индекс региона MSCI AC Asia Pacific уменьшился на 0,8%.

США повысят импортные пошлины на китайские товары, если не будет подписано торговое соглашение первого этапа, заявил Трамп в ходе выступления в Экономическом клубе Нью-Йорка во вторник.

"Мы близки" к заключению первого этапа соглашения, это "может произойти в ближайшее время", добавил президент. При этом он не уточнил деталей, что также разочаровало рынки.

Предполагалось, что Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин подпишут соглашение в ходе саммита АТЭС, который должен был пройти в Чили 16-17 ноября, однако президент Чили Себастьян Пиньера отменил саммит из-за внутренних проблем страны.

Японские индексы Nikkei 225 и Topix по итогам торгов уменьшились соответственно на 0,85% и на 0,55%. В число лидеров снижения вошли акции фармацевтических компаний и представителей сферы недвижимости.

Котировки бумаг Nissan Motor опустились на 0,5%. Днем ранее автопроизводитель снизил прогноз прибыли и продаж на 2019 финансовый год, который завершится в следующем марте, из-за слабого спроса на японском рынке, в США и Европе, а также из-за скандалов вокруг компании.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 1%.

Бумаги крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing потеряли в цене 1,8%, нефтепроизводителя Inpex - 1,5%.

В то же время рыночная стоимость Fujifilm подскочила на 6,3%, интернет-компании Rakuten - на 1,2%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%.

Китайский индекс Shanghai Composite за день опустился на 0,33%, гонконгский Hang Seng рухнул на 1,82%.

На гонконгский рынок сильное негативное давление оказывает эскалация насилия в ходе длящихся уже более пяти месяцев массовых протестов.

В результате сильно подешевели акции девелоперов, включая New World Development (на 4,9%), Wharf Real Estate (на 3,7%) и Sino Land Co. (на 3,2%).

Капитализация интернет-гиганта Tencent Holdings уменьшилась на торгах в Гонконге на 0,85%, банка HSBC - на 1,35%, China Construction Bank - на 1,6%.

Значение южнокорейского индекса Kospi по итогам сессии снизилось на 0,86%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей полупроводников Samsung Electronics Co. сократилась на 0,2%.

Цена акций автопроизводителей Kia Motors и Hyundai Motor снизилась на 2,1% и на 0,8% соответственно, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,3%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял по итогам торгов 0,81% вслед за финансовым сектором. Дневное падение индекса стало максимальным с 30 октября.

В число лидеров снижения вошли акции Commonwealth Bank of Australia (CBA), крупнейшего банка страны по капитализации, подешевевшие на 2%, а также Westpac Banking - на 1,3% и National Australia Bank - на 1%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась соответственно на 0,8% и на 1,7%, нефтепроизводителей Santos и Beach Energy - на 0,6% и на 5,3% соответственно.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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