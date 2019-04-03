Этот контент был опубликован 3 апреля 2019 г. 18:54

Лондон. 3 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы стран Западной Европы увеличились в среду благодаря позитивным данным относительно состояния экономики региона, а также на ожиданиях скорого заключения торгового соглашения между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов вырос на 1,01% и достиг 388,92 пункта, что является максимальным уровнем с августа прошлого года. Восемнадцать из девятнадцати отраслевых групп продемонстрировали подъем.

Британский индикатор FTSE 100 повысился за день на 0,37%, французский CAC 40 - на 0,84%, германский DAX - на 1,7%, испанский IBEX 35 - на 1,33%.

Итальянский FTSE MIB прибавил 1,08%, причем с декабрьских минимумов он повысился более чем на 20%, что соответствует определению "бычьего" рынка.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) в еврозоне в марте снизился до 51,6 пункта по сравнению с 51,9 пункта месяцем ранее. Предварительные данные указывали на еще большее снижение, до 51,3 пункта, и эксперты в среднем не ожидали пересмотра показателя.

PMI сферы услуг в регионе увеличился в прошлом месяце до 53,3 пункта с 52,8 пункта в феврале, тогда как предварительные данные указывали на снижение индикатора до 52,7 пункта.

Великобритания зафиксировала падение сводного PMI в марте до 50 пунктов, то есть до отметки, являющейся водоразделом между ростом и сокращением экономической активности. В феврале индикатор составлял 51,5 пункта. Британский PMI в сфере услуг рухнул до 48,9 с 51,3 пункта.

Тем временем розничные продажи в еврозоне в феврале увеличились на 0,4% относительно предыдущего месяца и выросли на 2,8% в годовом выражении, максимальными темпами с ноября 2017 года. Эксперты в среднем ожидали повышения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%.

Китайская делегация во главе с вице-премьером Лю Хэ возобновляет в среду в Вашингтоне переговоры с США по торговому соглашению, которое, по данным мировых СМИ, находится на финальной стадии согласования. Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, сообщает The Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.

Акции европейских автопроизводителей выросли на ожиданиях новых партнерств с высокотехнологичными компаниями в сфере самоуправляемых автомобилей и автомобилей с электроприводом. В том числе стоимость Fiat Chrysler повысилась на 0,2%, Daimler - на 1%, Volkswagen - на 1,7%, Renault - на 1,3%.

Котировки бумаг горнодобывающих компаний увеличились вместе с ценами на железную руду после решения Бразилии закрыть 56 хвостохранилищ из соображений безопасности: Rio Tinto - на 0,8%, BHP - на 0,5%, Anglo American - на 1,3%, Glencore - на 1,5%.

В то же время курс ценных бумаг Roche Holding снизился на 0,5%. Швейцарская фармацевтическая компания продлила примерно на месяц предложение о покупке американского конкурента Spark Therapeutics, чтобы дать регуляторам США больше времени на рассмотрение сделки.

Капитализация финансовой фирмы CMC Markets сократилась на 1,2% на новости о том, что операционный и финансовый директор Грант Фоули уходит в отставку. Также фирма дала слабый прогноз выручки на текущий финансовый год, отметив, что показатель может сократиться на 37% по сравнению с прошлым годом.

Рыночная стоимость британского ритейлера одежды Superdry Plc рухнула на 7,8%. Все высшее руководство компании ушло в отставку после того, как акционеры поддержали возвращение основателя бренда Джулиана Данкертона, который стал временно исполняющим обязанности главного исполнительного директора.

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