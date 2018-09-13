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Этот контент был опубликован 13 сентября 2018 г. 18:37 13.09.2018 - 18:37

Лондон. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы завершили торги в четверг без единой динамики.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился за день на 0,15% и составил 376,52 пункта.

Французский CAC 40 уменьшился на 0,08%, британский FTSE 100 - на 0,43%, итальянский FTSE MIB - на 0,56%. Между тем германский DAX поднялся на 0,19%, испанский IBEX 35 - на 0,24%.

Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам очередного заседания сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне. Ставка по депозитам оставлена на уровне минус 0,4% годовых, ставка по маржинальным кредитам - на уровне 0,25%. Это решение совпало с ожиданиями подавляющего числа аналитиков, опрошенных различными СМИ.

При этом глава ЕЦБ Марио Драги объявил об ухудшении прогноза темпов роста экономики еврозоны на текущий и следующий год. Теперь ожидается подъем ВВП на 2% в 2018 году против предполагавшихся в июне 2,1% и на 1,8% в 2019 году вместо 1,9%.

По словам М.Драги, изменение оценок не связано со слабостью экономики еврозоны, а является следствием ухудшения внешнего спроса. Кроме того, председатель ЕЦБ указал на возросшие риски, связанные с протекционизмом и проблемами emerging markets.

Банк Англии не стал менять значение базовой процентной ставки, оставив ее на уровне 0,75% по итогам сентябрьского заседания. Он также сохранил объем программы покупки гособлигаций на уровне 435 млрд фунтов стерлингов ($568,1 млрд) и объем покупки корпоративных бондов на уровне 10 млрд фунтов. Оба решения совпали с ожиданиями рынка.

Также члены Комитета по денежно-кредитной политике британского ЦБ отметили укрепление экономической активности и теперь ожидают роста ВВП Великобритании в третьем квартале на 0,5% против ожидавшегося ранее подъема на 0,4%.

Газета The Wall Street Journal в среду сообщила, что министр финансов США Стивен Мнучин направил Китаю предложение провести новый раунд переговоров позднее в этом месяце. Этот шаг эксперты расценивают как сигнал того, что Вашингтон стремится понизить градус напряженности в отношениях с КНР, а также попытаться договориться с Пекином, прежде чем администрация президента США Дональда Трампа введет повышенные пошлины для дополнительного списка товаров китайского экспорта объемом $200 млрд.

В результате котировки акций автоконцернов и производителей автомобильных деталей, в значительной мере ориентированных на глобальную торговлю, выросли в четверг, в том числе BMW - на 1,7%, PSA Peugeot - на 0,6%, Renault - на 1,7%, Daimler - на 1,6%, Volkswagen - на 1,9%.

Капитализация Michelin повысилась на 3,6%. Производитель автомобильных шин подтвердил прогнозы на 2018 год, отметив, что изменение цен на сырье, вероятно, не отразится на операционной прибыли компании во втором полугодии.

Котировки акций Natixis увеличились на 3,1%. Французский банк повысил оценку показателя рентабельности материального капитала (ROTE) на 2020 год до 14-15,5% с ожидавшихся ранее 13-14,5%, а также заявил о планах продажи операций розничного банковского обслуживания за 2,7 млрд евро своему материнскому банку BPCE.

Между тем рыночная стоимость Delivery Hero AG, занимающейся доставкой продуктов питания, упала на 3,7% после публикации полугодовой отчетности.

Бумаги Wm. Morrison Supermarkets Plc подешевели на 2,1%. Британская сеть супермаркетов сократила доналоговую прибыль в первом полугодии на 29%. При этом она повысила промежуточные дивиденды до 1,85 пенса на акцию с 1,66 пенса на акцию, а также объявила о выплате специальных дивидендов в размере 2 пенса на акцию.

Цена акций Airbus опустилась на 1% на торгах в Париже. Европейский авиастроительный концерн объявил об уходе в отставку главного коммерческого директора Эрика Шульца по личным причинам. Его место займет 56-летний Кристиан Шерер, который с ноября 2016 года руководит компанией GIE Avions de Transport Regional, входящей в состав Airbus.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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