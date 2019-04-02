Этот контент был опубликован 2 апреля 2019 г. 18:54

Лондон. 2 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Западной Европы продолжили подъем во вторник третий день подряд, инвесторы продолжали следить за ситуацией с выходом Великобритании из Европейского союза (Brexit) и корпоративными новостями.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 по итогам торгов увеличился на 0,35% и достиг 385,03 пункта, что является максимальным уровнем с 27 сентября прошлого года. Семнадцать из девятнадцати отраслевых групп продемонстрировали подъем во вторник. Лидерами повышения выступили акции автопроизводителей и страховых компаний.

Британский индекс FTSE 100 за день повысился на 1,01%, французский CAC 40 - на 0,33%, германский DAX - на 0,62%, испанский IBEX 35 - на 0,23%, итальянский FTSE MIB - на 0,01%.

Британский парламент в понедельник в очередной раз отверг четыре альтернативных варианта Brexit. В частности, были предложены варианты провести общенациональный референдум по любому достигнутому соглашению по Brexit и вариант, согласно которому Великобритания останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе.

Межпартийная группа британских депутатов намерена добиваться предотвращения возможного 12 апреля 2019 года выхода Великобритании из Европейского союза без сделки с Брюсселем, пишет во вторник газета The Guardian. Законопроект авторства лейбористки Иветт Купер требует от премьер-министра "незамедлительно" предложить ЕС перенести сроки Brexit. В поддержку документа выступают, в частности, некоторые депутаты-консерваторы.

Ожидается, что обсудить законопроект и проголосовать по нему Палата общин Великобритании сможет до четверга, после этого документ планируется отправить на рассмотрение в Палату лордов.

Цена акций датской логистической компании DSV подскочила на 5,7%, швейцарской Panalpina Welttransport Holding - на 7,3% на новости об их слиянии.

Курс ценных бумаг производителей пива Carlsberg и Heineken повысился на 0,8% и 1,4% соответственно после того, как аналитики Barclays оценили акции этих компаний "выше уровня рынка" благодаря расширению их присутствия в премиальном сегменте.

Котировки акций BMW увеличились на 2,2%, Volkswagen - на 1,1%, Peugeot - на 1,7%.

Капитализация шведского банка Swedbank выросла на 6,1%, французского производителя алкогольных напитков Pernod Ricard - на 1,5%, британской табачной компании British American Tobacco - на 1,4%.

В то же время акции Thales SA подешевели на 0,9% после того, как французский производитель оборонной электроники объявил о закрытии сделки по приобретению нидерландской Gemalto NV, одного из крупнейших производителей смарт-карт в мире, за 4,76 млрд евро. Gemalto была объединена с цифровыми активами Thales и теперь будет функционировать в качестве одного из семи подразделений компании, сохранив свой бренд.

Рыночная стоимость британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Plc сократилась за день на 1,1% на сообщении Financial Times о том, что авиакомпания Singapore Airlines приостановила полеты двух самолетов Boeing 787 Dreamliner из-за проблем с турбинами.

йй оь аш де

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!