Этот контент был опубликован 18 сентября 2019 г. 11:42

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы в ходе торгов в среду повышаются вслед за котировками акций банков и страховых компаний, сообщает MarketWatch.

Также внимание рынков сосредоточено на заседании американского ЦБ.

Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку во второй раз подряд по итогам сентябрьского заседания на фоне серьезных рисков для мировой экономики, прогнозируют эксперты. По мнению большинства из них, стоимость кредитования будет уменьшена на 0,25 процентного пункта - до диапазона от 1,75% до 2% годовых.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:18 мск увеличился на 0,11% и составлял 389,77 пункта. С начала текущего года он прибавил 15%, что пока является лучшим годовым приростом с 2013 года.

Германский индекс DAX с открытия рынка поднялся на 0,09%, французский CAC 40 - также на 0,09%, британский FTSE 100 - на 0,18%, испанский IBEX 35 - на 0,12%, итальянский FTSE MIB - на 0,56%.

Продажи автомобилей в Европе в августе упали на максимальную величину в текущем году. Число зарегистрированных новых машин в регионе снизилось на 8,4% в годовом выражении - до 1,04 млн, говорится в сообщении Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA). В июле показатель увеличился на 1,4%.

Потребительские цены в еврозоне в августе выросли на 1% в годовом выражении после аналогичного повышения месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Европейского союза. Показатель совпал с прогнозами рынка и оказался минимальным с ноября 2016 года. Инфляция в помесячном выражении составила 0,1% после дефляции в 0,5% в июле

Между тем потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 1,7% в годовом выражении, сообщило Национальное статистическое управление страны. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с 2,1% в июле. Консенсус-прогноз экспертов предусматривал замедление темпов роста цен в прошлом месяце до 1,9%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в Великобритании в августе выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики ожидали подъема на 0,5%.

Котировки акций Pendragon рухнули на 9,3% после того, как крупнейший британский автодилер сообщил о доналоговом убытке в январе-июне в размере 32 млн фунтов стерлингов против прибыли в 28 млн фунтов за аналогичный период прошлого года. Компания предупредила, что по итогам года также может получить убыток.

Бумаги крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий Richemont дешевеют на 2,3% после того, как аналитики UBS ухудшили рекомендации для них до "продавать" с "нейтрального уровня".

Electricite de France (EDF) сообщила о том, что нет необходимости в закрытии АЭС, ключевые элементы оборудования которых были изготовлены с отклонениями от технических стандартов. Цена бумаг растет на 3,6%.

Также растут котировки акций банков, включая HSBC (+0,3%) и Intesa Sanpaolo (+0,8%).

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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