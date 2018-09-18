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Этот контент был опубликован 18 сентября 2018 г. 12:17 18.09.2018 - 12:17

Лондон. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы во вторник повышаются, несмотря на эскалацию торгового конфликта между США и КНР.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:45 мск увеличился на 0,04% и достиг 378,47 пункта.

Британский индикатор FTSE 100 с открытия рынка повысился на 0,03%, германский DAX - на 0,22%, французский CAC 40 - на 0,27%, испанский IBEX 35 - на 0,18%. Между тем итальянский FTSE MIB опустился на 0,14%.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении 10-процентных пошлин на китайские товары на сумму в $200 млрд и предупредил, что тариф вырастет до 25%, если Пекин не пойдет на уступки Вашингтону. Новые пошлины, которые затронут тысячи видов товаров, вступают в силу с 24 сентября и могут вырасти в конце года до 25% в случае зеркального ответа на меры США с китайской стороны.

Китай ответит на новые пошлины на импорт китайских товаров в США аналогичными мерами и в те же сроки - с 24 сентября, объявило во вторник министерство торговли КНР. Как говорится в его заявлении, пошлины США стали новым фактором неопределенности для китайско-американских переговоров.

В числе факторов, которые смягчают негатив от этих новостей, аналитики называют переговоры между Вашингтоном и Пекином и поэтапное введение пошлин, сообщает MarketWatch.

"Если настроение вокруг переговоров будет положительным, тарифы могут рассматриваться как драка подушками между США и Китаем - много взмахов, но никакого реального ущерба", - полагает глава отдела валютных исследований Standard Chartered Стив Ангеринг.

Крупнейший в мире производитель продуктов питания Nestle SA договорился о продаже Gerber Life Insurance Co. за $1,55 млрд американской Western & Southern Financial Group. Котировки акций швейцарской компании снизились на 0,2% в начале торгов во вторник.

Цена бумаг голландского производителя навигаторов TomTom NV рухнула на 25,5% - максимум более чем за семь лет. Причиной этого стала новость о том, что альянс Renault-Nissan-Mitsubishi выбрал операционную систему Android, разработчиком которой является американская Google, для следующего поколения своей информационно-развлекательной системы.

Рыночная стоимость французской Renault выросла на 1,9%.

Акции Volkswagen подорожали на 3,6%. Германский автопроизводитель увеличил продажи в августе на 6,8% - до 875,3 тыс. машин.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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