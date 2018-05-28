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Этот контент был опубликован 28 мая 2018 г. 12:05 28.05.2018 - 12:05

Лондон. 28 мая. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы большинства стран Западной Европы в начале торгов в понедельник демонстрируют позитивную динамику, исключением выступает итальянский рынок.

При этом биржи Великобритании закрыты в связи с выходным днем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:24 МСК увеличился на 0,02% - до 391,15 пункта.

Французский индикатор CAC 40 к этому времени поднялся на 0,07%, германский DAX - на 0,09% и испанский IBEX 35 - на 0,34%.

Между тем итальянский индекс FTSE MIB опустился на 0,57%.

Руководитель движения "Пять звёзд" Луиджи Ди Майо призвал объявить импичмент президенту Италии Серджо Маттарелле, отказавшемуся утвердить переданный на его рассмотрение список членов нового правительства.

Его партнёр по пытавшейся сформировать правительство коалиции, лидер партии "Лига" Маттео Сальвини тоже осудил решение президента страны. Также он дал понять, что в создавшейся ситуации не видит альтернативы новым парламентским выборам.

Многие другие политические деятели раскритиковали призыв Л.Ди Майо, и, таким образом, крайне маловероятно, что в парламенте найдётся достаточно сторонников импичмента, чтобы действительно отстранить С.Маттареллу.

Президент Италии в воскресенье объяснил, что не одобрил предложенный состав правительства, так как на пост министра экономики претендовал Паоло Савона. Этот экономист известен резкой критикой в адрес Европейского союза. В частности, он противник продвигаемых Брюсселем мер жесткой бюджетной экономии в европейских странах. Президент Италии пояснил, что увидел в этой кандидатуре опасность для экономики страны. Однако в коалиции наотрез отказались предложить альтернативного кандидата на должность главы министерства экономики.

Теперь, как ожидается, в понедельник С.Маттарелла будет выяснять у лидеров основных политических сил, что, по их мнению, следует предпринять для выхода из политического кризиса.

Котировки акций итальянского Banca Generali упали с открытия рынка в понедельник на 4,2%, до минимума с декабря 2016 года, на фоне очень высокой активности торгов.

Бумаги других банков страны также дешевеют, в том числе Intesa Sanpaolo SpA - на 1,4%, Unione di Banche Italiane SpA - на 2,5%, Banco BMP SpA - на 2,1%.

Между тем капитализация Bouygues SA выросла на 1%. Французский промышленный когломерат объявил о покупке австралийской строительной компании AW Edwards Pty Ltd в рамках стратегии по укреплению своей позиции в данном сегменте рынка. Выручка сиднейской AW Edwards, основанной в 1921 году, в прошлом году составляла 277 млн австралийских долларов ($209 млн).

Рыночная стоимость Volkswagen AG выросла на 1,1%, несмотря на заявление об остановке производства и поставок ряда дизельных автомобилей моделей Passat и Arteon из-за сбоя в программном обеспечении.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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