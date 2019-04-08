Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 11:50

Лондон. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы государств Западной Европы в ходе торгов в понедельник снижаются, мировой рынок акций в целом взял паузу после достаточно сильного роста по итогам прошлой недели, отмечает Dow Jones.

На этой неделе внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном заседании Европейского центрального банка, а также на новостях о торговых переговорах между США и Китаем.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:27 мск уменьшился на 0,24% и составлял 387,28 пункта. За последние пять сессий индикатор прибавил 1%.

Германский индекс DAX с открытия рынка опустился на 0,44%, французский CAC 40 - на 0,11%, британский FTSE 100 - на 0,19%, испанский IBEX 35 - на 0,70%, итальянский FTSE MIB - на 0,15%.

В число лидеров снижения котировок входят акции германской SAP SE (-1,2%). В выходные стало известно, что разработчика программного обеспечения покидает ветеран компании Роберт Энслин, возглавлявший "облачное" подразделение.

В то же время бумаги Airbus дорожают на 0,6%. Основной конкурент европейского авиаконцерна американская Boeing Co. объявила о сокращении производства самолетов 737 MAX примерно на 20% и назначила специальный комитет по пересмотру планов развития. К середине апреля компания намерена снизить количество выпускаемых авиалайнеров на 10 - до 42 в месяц. Ранее, напротив, планировалось увеличить к лету производство до 57 самолетов.

Между тем эта новость вызвала падение цен акций европейских поставщиков Boeing, включая французского Safran (-2,2%) и британского Rolls-Royce (-1,6%).

Кроме того, снижается стоимость BMW (-0,3%), Daimler (-0,1%) и Volkswagen (-1,5%). Как объявила Европейская комиссия в пятницу, немецкие автопроизводители, согласно предварительному заключению, состояли в сговоре с целью ограничения развития и внедрения технологий снижения выбросов вредных веществ в автомобилях как с дизельными, так и с бензиновыми двигателями.

Акции Fiat Chrysler дорожают на 1,4% на новости о том, что итальянский автопроизводитель договорился об "объединении" автопарков с американской Tesla. Это необходимо для выполнения вступающего в силу в 2020 году закона Европейского союза о средней норме выбросов углекислого газа на весь автопарк конкретного производителя за год. В случае отсутствия "зеленых" автомобилей у автокомпании она может объединиться с другим автопроизводителем. Подробности сделки не сообщаются, но источники оценивают выплаты Fiat американской компании в сотни миллионов евро.

Рыночная стоимость французской энергокомпании Engie повышается на 0,9%. Бразильская нефтегазовая госкомпания Petrobras договорилась о продаже подразделения Transportadora Associada de Gas (TAG), оператора сети газопроводов внутри страны, Engie SA и канадскому пенсионному фонду Caisse de Depot et Placement du Quebec. Сумма сделки, которая станет крупнейшей продажей актива Petrobras, составит порядка $9 млрд, по данным источников.

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