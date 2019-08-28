Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 19:06

Лондон. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки стран Западной Европы завершили торги в среду в основном на отрицательной территории, однако индексы отступили от внутридневных минимумов благодаря росту цен на нефть и ослаблению фунта, поддержавшего британский FTSE 100.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 снизился на 0,2% к закрытию и составил 372,86 пункта.

Германский индекс DAX опустился на 0,25%, французский CAC 40 - на 0,34%. Испанский индекс IBEX 35 вырос на 0,21%, а итальянский FTSE MIB не изменился.

Британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,35% на фоне ослабления фунта стерлингов после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил королеве Великобритании Елизавете II прошение о приостановке работы парламента. По данным британских СМИ, королева утвердила предложенную Джонсоном приостановку деятельности парламента со второй недели сентября до 14 октября, что оставляет крайне мало времени для обсуждения условий выхода из Евросоюза.

В центре внимания рынков также остается политическая ситуация в Италии. Демократическая партия на переговорах с "Движением 5 звезд" поддержала кандидатуру Джузеппе Конте на пост председателя совета министров Италии, сообщило в среду агентство Bloomberg. В то же время Демократическая партия также настаивает на том, чтобы вице-премьер Италии, лидер "Движения 5 звезд" Луиджи Ди Майо ушел в отставку.

Тем временем, усилившаяся инверсия кривой доходности US Treasuries повысила ожидания рецессии в США. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

Существенные потери в среду понесли акции технологического сектора, подешевевшие на фоне ухудшения прогноза американского производителя программного обеспечения Autodesk Inc. Цена бумаг германской SAP SE, крупнейшего мирового производителя ПО для управления предприятиями, снизилась на 1,3%. Бумаги производителя полупроводников Infineon Technologies AG и германской финтех-компании Wirecard AG потеряли в цене 1,6% и 1,5%.

Рыночная стоимость британской туристической компании Thomas Cook Group упала на 16,6% на фоне новостей о том, что кредиторы и держатели облигаций Thomas Cook поддержали план спасения компании, предложенный китайской Fosun Tourism Group и предусматривающий инвестиции в размере 950 млн фунтов стерлингов ($1,04 млрд).

Между тем капитализация британской нефтекомпании BP Plc выросла на 2,2%, оказав наибольшую поддержку FTSE 100, после того как компания договорилась о продаже своего бизнеса на Аляске компании Hilcorp за $5,6 млрд.

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