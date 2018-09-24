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Этот контент был опубликован 24 сентября 2018 г. 18:47 24.09.2018 - 18:47

Лондон. 24 сентября. ИНТЕРФАКС - Европейские фондовые индексы падают в понедельник в связи с рухнувшими надеждами инвесторов на возможное урегулирование торгового спора США и Китая, пишет MarketWatch.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 опустился на 0,56% - до 382,14 пункта. Это максимальное падение с 6 сентября. 17 из 19 отраслевых групп продемонстрировали снижение по итогам торгов.

Французский индикатор CAC 40 уменьшился на 0,33%, германский DAX - на 0,64%, британский FTSE 100 - на 0,42%, испанский IBEX 35 - на 0,81%, итальянский FTSE MIB - на 0,91%.

В понедельник вступили в силу 10%-ные пошлины США на китайские товары стоимостью $200 млрд в год. Китай ввел аналогичные ответные пошлины на товары американского экспорта объемом $60 млрд в год.

При этом Пекин отказался от намечавшегося на эту неделю пятого раунда торговых переговоров с США, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники. Визит в столицу США вице-премьера КНР Лю Хэ, запланированный на эту неделю, отменен, отменен и визит китайской делегации среднего уровня, которая планировала посетить Вашингтон еще до приезда делегации во главе с вице-премьером.

Базовая инфляция в еврозоне, вероятно, будет усиливаться в ближайшие месяцы на фоне ожидаемого ускорения темпов роста зарплат, заявил глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги, выступая в комитете по вопросам экономической и монетарной политики Европарламента. Он отметил продолжающийся всеобъемлющий рост экономики еврозоны при сохранении высоких уровней загрузки производственных мощностей, а также укреплении рынка труда. На этом фоне располагаемый доход потребителей в еврозоне в настоящее время растет самыми высокими темпами за десять лет, заявил М.Драги.

"Риски для экономики еврозоны в целом являются сбалансированными, однако угроза протекционизма, волнений на emerging markets, а также волатильности финансовых рынков в последнее время стали более ощутимыми", - сказал глава ЕЦБ.

Статданные, обнародованные в понедельник, указали на ослабление делового доверия в ФРГ на фоне усиливающегося торгового спора между США и Китаем.

Значение индекса доверия германских предпринимателей к экономике страны, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований IFO, в сентябре снизилось до 103,7 пункта по сравнению с пересмотренными 103,9 пункта в августе (первоначальная оценка была 103,8 пункта).

Индикатор ожиданий на ближайшие шесть месяцев уменьшился до 101 пункта по сравнению с 101,3 пункта месяцем ранее, индекс оценки текущего состояния экономики Германии - до 106,4 пункта с 106,5 пункта.

Цена акций Thomas Cook Group рухнула за день более чем на 28%. Британская туристическая компания, одна из крупнейших в Европе, во второй раз за два месяца ухудшила прогноз годовой прибыли, поскольку была вынуждена резко снизить цены на путевки в летний период из-за сокращения спроса на фоне аномально жаркой погоды в Европе. Кроме того, Thomas Cook объявила об уходе финансового директора.

Акции крупнейшего французского ритейлера Carrefour SA подешевели на 0,8%. Конкурирующая Casino Guichard-Perrachon SA в воскресенье заявила, что получила предложение о слиянии от Carrefour и отвергла его. Carrefour, тем временем, отрицает сам факт того, что компания обращалась с какими-либо предложениями к Casino. Carrefour обвинила конкурента в "неуместных, дезинформирующих и беспочвенных заявлениях".

Цена бумаг Casino снизилась на 0,06%.

В то же время котировки акций нефтекомпаний выросли в понедельник вслед за существенным подъемом цен на нефть, в частности, Royal Dutch Shell - на 1%, BP - на 0,6% и Lundin Petroleum - на 4,2%.

Капитализация французской Total поднялась на 1,2%. Французская нефтегазовая группа обнаружила крупное месторождение природного газа в британской части шельфа Северного моря, на участке Glendronach, говорится в сообщении компании. Предварительные исследования подтвердили хорошее качество природного резервуара, его проницаемость и перспективы добычи, объявила Total.

Бумаги британской Tullow Oil подорожали на 2,9%. Нефтекомпания сообщила в понедельник, что законсервировала разведочную скважину в территориальных водах Нигерии, посчитав проект не выгодным с коммерческой точки зрения. Ее расходы в рамках этого проекта составили порядка $5 млн.

Капитализация Sky поднялась на 8,6%. Американская Comcast Corp. вышла победителем в борьбе с 21st Century Fox, получив по итогам аукциона право на покупку контрольного пакета Sky. Предложение оценивает британского телевизионного оператора в 30 млрд фунтов стерлингов (почти $39 млрд).

Курс ценных бумаг Randgold Resources вырос на 6%. Канадская Barrick Gold объявила о покупке Randgold за $6,04 млрд с оплатой в форме ценных бумаг. В результате сделки будет создана крупнейшая золотодобывающая компания мира.

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