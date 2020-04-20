Этот контент был опубликован 20 апреля 2020 г. 12:59

Токио. 20 апреля. ИНТЕРФАКС - Фондовые рынки государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном завершили торги в понедельник в минусе на фоне снижения базовой ставки Народным банком Китая (НБК).

Японский фондовый индекс Nikkei 225 опустился на 1,15%.

Акции рекламной компании Dentsu Group подорожали на 2,7%, телекоммуникационной SoftBank Group - на 1,2%.

Стоимость автопроизводителя Toyota Motor снизилась на 1,8%, производителя электроники Sony - на 1,3%.

Китайский индекс Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng - снизился на 0,21%.

Котировки HSBC Holdings повысились на 1,4%. Нефтяные CNOOC и PetroChina прибавили в цене 1,6% и 0,7% соответственно. Стоимость оператора связи China Mobile выросла на 1,2%.

Южнокорейский KOSPI опустился на 0,84%.

Капитализация LG Electronics снизилась на 1,3%, акции автопроизводителей Hyundai Motor и Kia Motors потеряли 2,9% и 1,8% соответственно.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 2,45%.

Капитализация горнодобывающей BHP уменьшилась на 1,5%, Rio Tinto - на 2,8%. Бумаги банков Commonwealth Bank of Australia и National Australia Bank подешевели на 1,9% и 2,4% соответственно.

Народный банк Китая снизил базовую процентную ставку (loan prime rate, LPR), чтобы содействовать оживлению экономики, которая серьезно пострадала в результате пандемии коронавирусной инфекции.

Ставка по кредитам на год была уменьшена на 20 базисных пунктов (б.п.) - до 3,85% с 4,05%. Ставка по кредитам на пять лет и более понижена до 4,65% с 4,75%, сообщил НБК.

Тем временем японский экспорт в марте 2020 года сократился максимальными темпами с июля 2016 года на фоне ослабления экономической активности по всему миру из-за пандемии.

Объем экспорта снизился на 11,7% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до 6,36 трлн иен ($59 млрд), сообщило министерство финансов. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 10,1%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Положительное сальдо внешнеторгового баланса Японии в марте составило 4,95 млрд иен против 522,7 млрд годом ранее. При этом эксперты в среднем прогнозировали показатель на уровне 420 млрд иен, свидетельствуют данные Trading Economics.

"Что касается новостей, выходные было довольно спокойными по нынешним стандартам, - отмечает аналитик Oanda Джеффри Хэлли, которого цитирует MarketWatch. - Учитывая новостной вакуум, и после уверенного роста некоторых индикаторов на прошлой неделе, рынки в Азии могут пойти в любом направлении".

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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