Этот контент был опубликован 8 апреля 2019 г. 7:47

Нью-Йорк. 8 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы продемонстрировали положительную динамику в пятницу благодаря хорошим данным с рынка труда страны, а также на оптимизме в отношении хода торговых переговоров США и Китая, поддерживаемом заявлениями представителей обеих сторон.

При этом подъем Standard & Poor's 500 длился уже седьмую сессию подряд, такого длительного ралли не происходило с октября 2017 года, отмечает MarketWatch.

По итогам всей прошедшей недели S&P 500 увеличился на 2,1%, Dow Jones Industrial Average - на 1,9%, Nasdaq Composite - на 2,7%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Пекин рассчитывают завершить переговоры и заключить новое торговое соглашение в ближайший месяц.

"Мы очень близки к тому, чтобы заключить сделку. Это не значит, что она уже существует, поскольку ее еще нет, но мы, безусловно, подошли к ней намного ближе, - сказал он. - Думаю, что в течение следующих четырех недель, возможно, раньше или позже, чего бы это ни стоило, может быть объявлено о чем-то монументальном".

Председатель КНР Си Цзиньпин также считает, что на переговорах удалось серьезно продвинуться по тексту торгового соглашения с США. Он заявил об этом в послании Д.Трампу, выразив надежду на скорое заключение соглашения, сообщило агентство "Синьхуа".

Согласно опубликованным в пятницу данным министерства труда, количество рабочих мест в США в марте выросло на 196 тыс. после повышения всего на 33 тыс. месяцем ранее, когда прирост показателя был минимальным с сентября 2017 года. Безработица осталась на уровне 3,8%.

Показатель средней почасовой оплаты труда в США в марте увеличился на 0,1% за месяц и на 3,2% в годовом выражении. Оба показателя замедлили рост с февраля, когда первый повысился на 0,4%, второй - на 3,4%, продемонстрировав рекордные темпы за десятилетие.

"Отчет по рынку труда был лучше ожиданий по основному показателю, однако важно и то, что темпы роста зарплат несколько замедлились, - говорит главный инвестиционный стратег State Street Global Advisors Майкл Арон. - Инвесторы довольны тем, что рынок труда остается сильным без избыточного давления в плане роста зарплат".

Котировки акций Amazon.com выросли в пятницу на 1%. По данным СМИ, американский миллиардер Джефф Безос после развода сохранит контроль над основанным им интернет-ритейлером. Он останется владельцем 75% принадлежащих ему акций Amazon, тогда как его жена получит оставшуюся часть, стоимость которой оценивается в $36 млрд, и передаст мужу все голосующие права.

Рыночная стоимость Tesla увеличилась на 2,7%. Федеральный судья США Элисон Нейтан дала Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и главе Tesla Илону Маску две недели на то, чтобы урегулировать взаимные претензии и избежать судебного разбирательства.

Кроме того, подорожали акции нефтяных компаний, включая Chevron (+1,3%), Exxon Mobil (+0,5%), Hess (+3,7%), Apache (+6,6%), Anadarko Petroleum (+4,3%), вслед за повышением стоимости топлива.

В то же время цена бумаг Intel Corp. опустилась на 0,6% после ухудшения их оценки аналитиком Wells Fargo Аароном Рэкерсом до "на уровне рынка" с "выше рынка".

Стоимость бумаг другого производителя микросхем AMD опустилась на 0,4%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу вырос на 40,36 пункта (0,15%) - до 26424,99 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 13,35 пункта (0,46%), составив 2892,74 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 46,91 пункта (0,59%) - до 7938,69 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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