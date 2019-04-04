Этот контент был опубликован 4 апреля 2019 г. 7:43

Нью-Йорк. 4 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы увеличились в среду, при этом Standard & Poor's 500 завершил "в плюсе" пятые торги подряд.

Значение этого индикатора находится сейчас всего на 2% ниже исторического максимума, который был зафиксирован 20 сентября прошлого года.

Положительное влияние на настроения инвесторов оказали ожидания очередного раунда торговых переговоров между США и Китаем, а также данные с американского рынка труда, сообщает MarketWatch.

Китайские и американские официальные лица разрешили в ходе предыдущих раундов большинство спорных вопросов, однако у них сохраняются разногласия в отношении механизмов реализации соглашения и контроля за его соблюдением, писала ранее Financial Times. Кроме того, пока нет договоренности в отношении немедленной отмены уже введенных Вашингтоном в прошлом году пошлин на китайские товары.

"Сделка согласована на 90%, однако оставшиеся 10% - самые трудные", - заявил исполнительный вице-президент Торговой палаты США Майрон Бриллиант.

Если переговоры в Вашингтоне пройдут успешно, это откроет дорогу к проведению встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, на которой и может быть подписано соглашение.

"Торговые переговоры между Китаем и США на данный момент приносят позитивные новости, поскольку сделка становится ближе", - полагает главный экономист ING Germany Карстен Бжески.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в марте составил 129 тыс. после подъема на 197 тыс. в предшествующий месяц. Средний прогноз экономистов предполагал увеличение на 170 тыс., по данным Trading Economics.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Аналитики ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны увеличилось в прошлом месяце на 180 тыс. после повышения на 20 тыс. в феврале.

Котировки акций Blue Apron Holdings Inc., службы доставки ингредиентов и рецептов, подскочили по итогам торгов на 7,3% на новости об уходе главного исполнительного директора Брэдли Дикерсона.

Рыночная стоимость Signet Jewelers выросла на 0,5%. Владелец одной из крупнейших сетей ювелирных магазинов в США, Канаде и Великобритании завершил четвертый финквартал с убытком, однако другие финансовые показатели оказались лучше ожиданий аналитиков. Скорректированная прибыль компании составила $3,96 на акцию, выручка - $2,155 млрд. Аналитики FactSet в среднем прогнозировали соответственно $3,81 на акцию и $2,14 млрд.

Между тем продолжилось снижение стоимости бумаг Boeing Co. (-1,5%). Пилоты Boeing 737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего катастрофу в марте, после возникновения неполадок во время полета следовали инструкциям и отключили систему стабилизации воздушного судна (MCAS), сообщила газета The Wall Street Journal. Однако это не помогло выровнять самолет, и они ее вновь активировали. Ранее в Boeing заявили, что пилоты могли бы избежать катастрофы, если бы в соответствии с инструкцией отключили систему MCAS.

Цена акций GameStop Corp. упала на 4,7%. Сеть магазинов видеоигр опубликовала прогноз финансовых показателей, который не оправдал ожидания аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 39 пунктов (0,15%) - до 26218,13 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 6,16 пункта (0,21%), составив 2873,4 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 46,86 пункта (0,6%) - до 7895,55 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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