Этот контент был опубликован 13 сентября 2019 г. 8:12

Нью-Йорк. 13 сентября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили в плюсе торги в четверг благодаря сигналам ослабления напряженности в отношениях США и Китая, а также смягчению денежно-кредитной политики Европейским центральным банком (ЕЦБ).

Как сообщают СМИ, советники президента США Дональда Трампа рассматривают возможность заключения временного соглашения с КНР, которое позволит им избежать повышения пошлин на популярные потребительские товары, включая смартфоны и ноутбуки.

По словам источников, Вашингтон ждет от Пекина ответных действий, включая увеличение закупок сельскохозяйственной продукции и обещаний не нарушать права на интеллектуальную собственность.

Накануне Трамп сообщил об отсрочке повышения пошлин на китайские товары стоимостью $250 млрд - повышение перенесено с 1 октября на 15 октября.

Заместитель председателя Госсовета КНР Лю Хэ, который в четверг провел встречу с председателем Американо-китайского делового совета Эваном Гринбергом, заявил, что приветствует решение США отложить на две недели повышение пошлин на ряд китайских товаров, передает "Синьхуа".

Тем временем Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг снизил процентную ставку по депозитам на 10 базисных пунктов, до минус 0,5%. Также руководство ЕЦБ ожидаемо приняло решение ввести многоуровневую систему применения ставки по депозитам. Согласно новой системе, часть депозитов, размещаемых банками в ЕЦБ, будет освобождена от отрицательной ставки. Такая мера призвана смягчить негативные последствия снижения ставки для банков еврозоны.

Кроме того, европейский Центробанк анонсировал возобновление программы покупки активов с 1 ноября. Объем покупок составит 20 млрд евро в месяц.

Акции Oracle Corp. подешевели на 4,3%. Накануне компания сообщила, что Марк Хёрд, который делит пост CEO компании с Сафрой Кац, уходит в отпуск без сохранения заработной платы из-за проблем со здоровьем.

Стоимость бумаг Hertz Global Holdings увеличилась на 3,6% на информации, что известный инвестор Карл Айкан увеличил долю в компании, занимающейся прокатом автомобилей, до 30,1%.

Цена акций AT&T опустилась на 0,9%. Производитель телекоммуникационного оборудования заявил накануне о низких темпах модернизации бизнесом коммуникационных сетей, назвав это потенциальной угрозой для его выручки в третьем квартале.

Капитализация Avaya Holdings Corp. рухнула на 12%. Компания, специализирующаяся на телекоммуникационных услугах, сообщила, что продолжает оценку потенциальных стратегических альтернатив для своего бизнеса. В августе СМИ сообщали, что Avaya рассматривает предложение о покупке, поступившее от канадского конкурента - Mitel Networks, что в тот момент привело к скачку стоимости акций компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 12 сентября вырос на 45,41 пункта (0,17%) и составил 27182,45 пункта

Standard & Poor's 500 поднялся на 8,64 пункта (0,29%) - до 3009,57 пункта.

Nasdaq Composite увеличился на 24,79 пункта (0,3%) - до 8194,47 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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