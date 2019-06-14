Этот контент был опубликован 14 июня 2019 г. 8:30

Нью-Йорк. 14 июня. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в четверг выросли после двух дней падения подряд, в том числе благодаря повышению котировок акций нефтяных компаний на фоне сохраняющегося подъема цен на топливо из-за эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Энергетический подындекс в составе Standard & Poor's 500 по итогам торгов подскочил на 1,3%, отмечает MarketWatch. В том числе котировки бумаг Exxon Mobil увеличились на 0,9%, Chevron - на 0,6%.

"Рынок, похоже, игнорирует вопросы торговли с Китаем и геополитические проблемы, фокусируясь на сильной экономике США, растущей производительности и низкой безработице", - полагает главный инвестиционный аналитик по американским рынкам CFRA Сэм Стовалл.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об отсутствии четких сроков введения новых пошлин для очередной порции товаров китайского экспорта. "США либо заключат великолепную сделку с Китаем, либо сделки не будет вовсе", - сказал он.

Кроме того, усиливаются ожидания смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС). Надежды на снижение базовой ставки увеличились после публикации данных об инфляции в США за май, указавших на замедление темпов роста потребительских цен.

"Рынок четко говорит ЦБ, что его политика является слишком жесткой для экономики с такой низкой инфляцией", - отмечает главный инвестиционный директор подразделения Northern Trust в сфере управления активами состоятельных клиентов Кэти Никсон. "Теперь вопрос в том, услышит ли это Федрезерв", - цитирует эксперта Dow Jones.

Цена акций продуктового гиганта Tyson Foods Inc., объявившего о запуске нового предприятия по выпуску растительных заменителей мяса, выросла на 0,8%.

При этом новость о появлении в данном сегменте рынка еще одного сильного конкурента вызвала снижение на 0,4% стоимости Beyond Meat Inc., специализирующейся на производстве заменителей мяса.

Котировки бумаг Target Corp. поднялись всего на 0,05%, несмотря на объявление ритейлера о повышении квартальных дивидендов на 3,1% - до $0,66 на акцию.

Капитализация производителя спортивной одежды Lululemon Athletica Inc. выросла на 2,1%. Показатели прибыли и выручки компании за прошедший квартал оказались лучше прогноза рынка, и она заявила, что видит импульс к росту во всех направлениях своего бизнеса.

Акции Walt Disney Co. подорожали на 4,4% (до $141,74) после того, как аналитики Morgan Stanley улучшили целевую котировку до $160 со $135.

Бумаги RH Inc. (ранее называвшейся Restoration Hardware) взлетели в цене на 15,8% после того, как сеть ресторанов дала хороший прогноз прибыли на текущий год после удачного минувшего квартала.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 101,94 пункта (0,39%) - до 26106,77 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 11,8 пункта (0,41%), составив 2891,64 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 44,41 пункта (0,57%) - до 7837,13 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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