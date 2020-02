Нью-Йорк. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы выросли в среду по итогам третьей сессии подряд, в том числе благодаря позитивной статистике и хорошим новостям о борьбе с новым коронавирусом.

При этом Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite обновили рекорды, отмечает MarketWatch. С начала текущей недели они подскочили соответственно на 3,4% и 3,9%, в то время как Dow Jones Industrial Average прибавил 3,7%.

Согласно данным отраслевой организации ADP Employer, рост числа рабочих мест в США в январе составил 291 тыс., что является рекордным приростом за 4,5 года. Средний прогноз аналитиков предполагал гораздо менее значительное увеличение - на 156 тыс.

В пятницу будут опубликованы официальные данные о состоянии рынка труда в прошлом месяце. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 160 тыс., а безработица осталась на уровне 3,5%.

Дефицит внешнеторгового баланса США в декабре вырос на 12% и составил $48,9 млрд по сравнению с пересмотренным ноябрьским показателем в $43,7 млрд, свидетельствуют опубликованные в среду данные министерства торговли. Эксперты в среднем ожидали повышения до $48,5 млрд с предварительно объявленных $43,1 млрд в ноябре. По итогам всего 2019 года отрицательное сальдо баланса внешней торговли США сократилось впервые за шесть лет - на 1,7%, до $616,8 млрд.

Британские ученые, занимающиеся разработкой вакцины от "уханьского" коронавируса, сообщили, что значительно ускорили процесс разработки вакцины и она будет протестирована на животных уже на следующей неделе, тогда как тесты на людях начнутся летом, если будет привлечено достаточное финансирование, пишет Sky News.

"Скачок рынка обусловлен слухами о некотором прогрессе, достигнутом в отношении вируса, о вакцинах, над которыми ведется работа, и об усилиях по замедлению распространения болезни", - полагает вице-президент по торговле и производным инструментам Charles Schwab Рэнди Фредерик.

General Motors Co. по итогам четвертого квартала получила убыток и сократила выручку на 20%, однако скорректированный показатель прибыли превысил ожидания экспертов. Акции автопроизводителя по итогам торгов подорожали на 1,9%.

Кроме того, благодаря сильной финансовой отчетности повысилась цена бумаг таких компаний, как Capri Holdings Ltd. (+8,3%) и Humana Inc. (+6,4%).

Акции Coty Inc. взлетели на 14,5% после того, как производитель косметики и парфюмерии дал прогноз прибыли на текущий год выше ожиданий аналитиков.

Котировки бумаг American Airlines выросли на 2,4%, United Airlines - на 3,8%, Delta Air Lines - на 1,7%. American Airlines и United Airlines заявили о приостановке полетов в Гонконг до 20 февраля из-за низкого спроса. Ранее все три авиакомпании уже отменили все рейсы в города материковой части Китая.

Между тем стоимость Spotify Technology SA упала в Нью-Йорке на 4,7%. Шведский музыкальный стриминговый сервис зафиксировал больший, чем ожидалось, рост числа активных пользователей в четвертом квартале. Тем не менее, компания получила чистый убыток в размере 209 млн евро.

Цена акций eBay снизилась на 0,8%. Биржевой оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE) обращался к eBay Inc. с предложением о покупке, вероятно, оценивая компанию более чем в $30 млрд, сообщило The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. По их данным, ICE делал eBay предложение в прошлом и недавно вновь обратился к компании. Переговоры между ними, однако, завершились ничем.

Котировки бумаг Tesla Inc. рухнули на 17,2% после того, как по итогам двух предыдущих сессий они подскочили на 36%. Аналитики Canaccord Genuity ухудшили рекомендации для них до "держать" с "покупать".

Snap Inc., владелец приложения Snapchat, сообщил о росте выручки и количества подписчиков в четвертом квартале, но его чистый убыток увеличился на 26%. Капитализация компании упала на 14,7%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в среду вырос на 483,22 пункта (1,68%) - до 29290,85 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 37,1 пункта (1,13%), составив 3334,69 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 40,71 пункта (0,43%) - до 9508,68 пункта.

