Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 8:04

Нью-Йорк. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы в пятницу снизились на 1,5-1,7% на негативных данных с рынка труда.

По итогам всей прошлой недели Dow Jones Industrial Average потерял 2,7%, Standard & Poor's 500 опустился на 2,1% и Nasdaq - на 1,7%.

Между тем в выходные начался рост котировок фьючерсов на индексы после того, как президент США Дональд Трамп выразил оптимизм относительно дальнейшего развития ситуации с коронавирусом.

Он заявил, что страну в скором времени ожидает пик эпидемии коронавируса COVID-19. Тем не менее, президент по-прежнему настроен на быстрое возобновление работы компаний в США после коронавируса.

"Я часто говорю, что "лечение" не должно быть более разрушительным, чем сама болезнь", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме. "Мы должны возобновить работу страны", - добавил Трамп, пояснив, что это должно произойти в недалеком будущем.

Котировки фьючерсов на три основных фондовых индекса прибавляют утром в понедельник примерно по 3,5%.

Число рабочих мест в экономике страны в марте сократилось впервые с 2010 года - на 710 тыс. человек, сообщило министерство труда в пятницу. Безработица в стране подскочила до 4,4% с 3,5% в феврале.

Мартовский отчет Минтруда не отражает в полной мере ущерб, понесенный рынком труда из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, поскольку учитывает лишь первую половину месяца и не включает последние две недели, в течение которых порядка 10 млн человек подали заявки на пособие по безработице, отмечают экономисты.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение числа рабочих мест в прошлом месяце на 100 тыс. и повышение безработицы до 3,8%, свидетельствуют данные Trading Economics.

Бюджетное управление Конгресса (CBO) прогнозирует в апреле-июне снижение ВВП США на 7% и уровень безработицы выше 10%.

"CBO ожидает резкого падения экономики во втором квартале 2020 года в результате продолжающихся перебоев в работе бизнеса, вызванных распространением коронавируса нового типа", - сказал глава управления Фил Свагель.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в марте снизился до 52,5 пункта - минимума с августа 2016 года, сообщил в пятницу Институт управления поставками (ISM). Месяцем ранее он составлял 57,3 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали падение до 44 пунктов, свидетельствуют данные Trading Economics. Превышение индексом отметки в 50 пунктов свидетельствует об усилении деловой активности в сфере услуг, тогда как значение индекса ниже этого уровня говорит о ее снижении.

Таким образом, деловая активность в США в марте продолжала увеличиваться в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, хотя темпы роста резко замедлились.

Цена акций Walt Disney в пятницу опустилась на 3,2%. Ведущая мировая компания в сфере развлечений и медиа приняла решение в связи с пандемией коронавируса отправить работников всех своих отделений на территории США в отпуск без содержания.

Котировки акций Amazon (SPB: AMZN).com снизились на 0,6%. Крупнейший в мире интернет-ритейлер нанял 80 тыс. человек за несколько недель, планируя совокупно увеличить число своих сотрудников на 100 тыс. на фоне растущего спроса в связи с пандемией коронавируса.

Капитализация 3M упала на 3%. Главный исполнительный директор компании Майк Роман сказал в интервью WSJ, что спрос на респираторы 3M в США превышает производственные мощности. С января компания увеличила производство масок вдвое.

Между тем акции Tesla Inc. (SPB: TSLA) взлетели в цене на 5,6%. Компания в первом квартале выпустила 102,67 тыс. электромобилей, а поставки составили 88,4 тыс. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали поставки компании на уровне 89 тыс. машин.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 360,91 пункта (1,69%) - до 21052,53 пункта.

Standard & Poor's 500 за день уменьшился на 38,25 пункта (1,51%), составив 2488,65 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов снизилось на 114,23 пункта (1,53%) - до 7373,08 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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