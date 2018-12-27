Индексы США в среду взлетели на 5% - максимальный подъем с марта 2009 года

Этот контент был опубликован 27 декабря 2018 г. 6:46

Нью-Йорк. 27 декабря. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду взлетели на 5% и более, продемонстрировав максимальный подъем в процентном выражении с марта 2009 года.

При этом значение Dow Jones Industrial Average подскочило за день на рекордную величину за все время существования индикатора - на1086 пунктов, отмечает MarketWatch.

В результате рынок акций более чем компенсировал падение в прошедший сочельник, который стал самым плохим в истории Уолл-стрит. Торги в понедельник Dow Jones Industrial Average завершил на минимальной отметке с 7 сентября прошлого года (снизившись за день на 2,9%), Standard & Poor's 500 - с 21 апреля (-2,7%), Nasdaq Composite - с 10 июля (-2,2%). Во вторник американские биржи не работали в связи с празднованием католического Рождества.

Несмотря на подъем рынка в среду, с начала декабря значение всех трех индексов снизилось более чем на 10%.

Президент США Дональд Трамп заявил о доверии к министру финансов Стивену Мнучину, а также к президенту Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу, отметив наличие "отличных возможностей для покупки" акций американских компаний в условиях сильной экономики. Заявления, сделанные Д.Трампом в ходе встречи с журналистами в Белом доме во вторник, были расценены как попытка успокоить инвесторов после резкого обвала рынка акций.

В среду советник президента США по экономическим вопросам Кевин Хассет, отвечая на вопрос журналистов, сохранит ли Дж.Пауэлл свой пост, сказал: "Да, конечно, 100%". Он также сказал, что американские банки не испытывают проблем с ликвидностью.

Розничные продажи в США без учета бензина и автомобилей в период с 1 ноября по 24 декабря выросли на 5,1% относительно сопоставимого периода прошлого года, свидетельствуют расчеты платежной системы MasterCard. Темпы увеличения продаж стали лучшими за шесть лет, несмотря на падение фондового рынка и тревожные политические события. Всего за предпраздничный период американцы потратили на покупки свыше $850 млрд.

Как стало известно в среду, индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P CoreLogic Case-Shiller, в октябре вырос на 5,03% в годовом выражении против 5,21% месяцем ранее.

Между тем индекс активности в производственной отрасли, который рассчитывает Федеральный резервный банк Ричмонда, упал в декабре до минус 8 пунктов по сравнению с плюс 14 пунктами в предшествующий месяц. Падение на 22 пункта стало максимальным за все время расчета показателя, то есть за четверть века. При этом никто из аналитиков не ожидал снижения. Значение индикатора ниже нуля говорит об ослаблении активности в промышленности региона.

Акции всех 30 компаний, входящие в расчет Dow Jones, подорожали в среду. Все 11 отраслевых групп S&P 500 также выросли.

Котировки акций Tesla, производителя электромобилей и солнечных батарей, выросли на 10,4% по итогам торгов. Аналитики Wedbush подтвердили рекомендации для них на уровне "выше рынка".

Цена бумаг Microsoft Corp. поднялась на 6,8%, Apple Inc. - на 7%.

Рыночная стоимость Alphabet Inc., холдинговой компании Google, увеличилась на 6,4%.

Акции Amazon.com Inc. подорожали на 9,5%. Интернет-ритейлер сообщил о том, что нынешний праздничный сезон вновь станет рекордным по объему продаж.

Котировки бумаг Facebook и Netflix повысились соответственно на 8,2% и 8,5%.

Индекс Dow Jones Industrial Average подскочил на 1086 пунктов (4,98%) - до 22878,45 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился на 116,6 пункта (4,96%), составив 2467,7 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов взлетело на 361,44 пункта (5,84%) и достигло 6554,36 пункта.

оь ак де

Neuer Inhalt Horizontal Line