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Этот контент был опубликован 18 октября 2018 г. 8:02 18.10.2018 - 08:02

Нью-Йорк. 18 октября. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили слабым снижением торги в среду, инвесторы оценивали протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные из США.

Как показал протокол, руководители Федрезерва намерены придерживаться плана повышения базовой процентной ставки. При этом в ходе заседания многие представители ФРС высказали мнение, что центробанку придется поднять ставку до уровня, ограничивающего экономическую активность, чтобы сократить риск подъема инфляции выше целевого показателя в 2%.

В сентябре Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC) повысил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта - до 2-2,25% годовых. Прогноз руководства ФРС по-прежнему предусматривает еще одно повышение ставки в текущем году и три - в следующем.

"Рынок расценивает протокол как относительно "ястребиный", - говорит инвестиционный стратег CFRA Линси Белл. - Это стало еще одним сигналом о серьезности намерений Федрезерва и о нежелании ЦБ поддаваться на критику Дональда Трампа".

Также в среду стало известно, что число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, уменьшилось на 5,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составило 1,201 млн в пересчете на годовые темпы. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,268 млн, а не 1,282 млн, как сообщалось ранее. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали снижения в прошлом месяце на 5,6% с ранее объявленного августовского уровня - до 1,210 млн.

Ранее сообщалось, что количество открытых вакансий в США в августе увеличилось до рекордных 7,14 млн, превысив число безработных в стране.

Число открытых вакансий в США впервые превысило отметку в 7 млн в июле текущего года, и показатель вновь вырос в августе, что является сигналом устойчивого экономического роста и самого сильного за много десятилетий рынка труда, пишет MarketWatch.

Акции Netflix подскочили в цене на 5,3%. Крупнейший в мире сервис потокового видео по подписке сообщил о значительном увеличении числа новых пользователей в третьем квартале 2018 года благодаря активному росту количества подписчиков за рубежом. В общей сложности глобальная база подписчиков Netflix достигла 137 млн.

В четвертом квартале, по оценкам сервиса, количество его подписчиков вырастет еще на 9,4 млн, что на 13% выше уровня того же периода годом ранее. Аналитики в среднем ожидают увеличения показателя на 8,25 млн. Кроме того, Netflix отчитался об увеличении прибыли и выручки в минувшем квартале.

Стоимость акций IBM, наоборот, упала на 7,6% после того, как компания не оправдала ожидания рынка по показателю квартальной выручки - показатель сократился на 2,1%, до $18,76 млрд вместо ожидавшихся $19,04 млрд.

Цена бумаг United Continental повысилась на 6%. Авиакомпания зафиксировала худшую, чем ожидалось, прибыль в расчете на акцию в третьем квартале, однако повысила прогноз этого показателя на текущий год в целом.

Капитализация Tesla Inc. опустилась на 1,7% на новости, что основатель и глава компании Илон Маск намерен выкупить акции Tesla на сумму $20 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average 17 октября понизился на 91,74 пункта (0,36%) и составил 25706,68 пункта.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,71 пункта (0,03%) - до 2809,21 пункта.

Nasdaq Composite потерял 2,79 пункта (0,04%) и составил 7642,7 пункта.

Служба финансово-экономической информации

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