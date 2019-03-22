Этот контент был опубликован 22 марта 2019 г. 7:06

Нью-Йорк. 22 марта. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили на позитивной ноте торги в четверг, прибавив 0,8-1,4%, на фоне ралли технологического сектора.

При этом повышение Dow Jones Industrial Average стало максимальным за последние пять недель - с 15 февраля, отмечает MarketWatch. Рост Standard & Poor's 500 и Nasdaq Composite был самым существенным за десять дней.

Этому способствовал, в частности, подъем котировок акций Apple Inc. на 3,7% после того, как аналитики Needham улучшили рекомендации для них до "активно покупать".

Тем не менее, этого повышения оказалось недостаточно для того, чтобы Apple вернула себе звание самой дорогой компании мира. Ее рыночная стоимость увеличилась до $919,9 млрд, в то время как капитализация Microsoft Corp. в четверг выросла на 2,3% и составила $922,35 млрд, свидетельствуют данные FactSet.

Федеральная резервная система США по итогам мартовского заседания сохранила базовую процентную ставку и сократила число возможных повышений в этом году с двух до нуля. При этом руководители ЦБ ухудшили макроэкономические прогнозы на 2019-2020 годы и объявили, что завершат сокращение активов на балансе в сентябре текущего года.

В результате продолжилось снижение котировок акций финансовых компаний, включая крупнейший банк США JPMorgan (-1,6%) и Bank of America (1,6%). Одной из причин этого является тот факт, что текущий уровень ставок для них менее выгоден, чем два повышения за год.

Заявки на пособие по безработице в США упали сильнее прогнозов на прошлой неделе, на 9 тыс., до минимальных за последний месяц 221 тыс., сообщило министерство труда в четверг. Эксперты в среднем ожидали снижения на 4 тыс. с ранее объявленного уровня - до 225 тыс.

Между тем индекс производственной активности Филадельфии в марте подскочил до 13,7 пункта по сравнению с минус 4,1 пункта в предыдущий месяц. Аналитики прогнозировали повышение всего до 3 пунктов. Значение показателя выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе.

Индекс опережающих экономических показателей США в феврале вырос на 0,2%, сообщила исследовательская организация Conference Board. Подъем был зафиксирован впервые за пять месяцев. В январе индикатор не изменился, аналитики в среднем ожидали роста на 0,1% в прошлом месяце.

Котировки бумаг Biogen Inc. упали за день более чем на 29,2% на новости о том, что биотехнологическая фирма приняла решение прекратить находившиеся на поздней стадии испытания лекарства против болезни Альцгеймера.

Рыночная стоимость Guess? Inc. рухнула на 12,5%. Производитель и продавец одежды в четвертом квартале получил прибыль и выручку ниже прогнозов аналитиков.

Индекс Dow Jones Industrial Average в четверг вырос на 216,84 пункта (0,84%) - до 25962,51 пункта.

Standard & Poor's 500 увеличился за день на 30,65 пункта (1,09%), составив 2854,88 пункта.

Значение Nasdaq Composite по итогам торгов повысилось на 109,99 пункта (1,42%) - до 7838,96 пункта.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

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