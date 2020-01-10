Этот контент был опубликован 10 января 2020 г. 7:09

Нью-Йорк. 10 января. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок вырос по итогам торгов в четверг, при этом все три основных индекса достигли новых рекордных значений на фоне прогресса в заключении торговой сделки между США и Китаем, а также признаков ослабления напряженности на Ближнем Востоке.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ отправится в США, где на следующей неделе подпишет первую часть торгового соглашения между Вашингтоном и Пекином, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на Минторговли Китая.

По словам представителя ведомства Гао Фэна, Лю Хэ отправится в Вашингтон 13 января и пробудет там до 15 января. Гао Фэн отметил, что стороны поддерживают тесные контакты, других деталей он не привел.

Президент США Дональд Трамп 31 декабря написал в Твиттере, что намерен подписать промежуточное торговое соглашение с Китаем 15 января.

Прогресс в торговых переговорах с Китаем позволил, по крайней мере, на данный момент, отодвинуть на второй план угрозу конфликта между Вашингтоном и Тегераном, пишет MarketWatch.

Кроме того, улучшению настроений на рынке способствовали комментарии Трампа относительно проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные. Президент США констатировал, что в результате осуществленных Ираном в ночь на среду ракетных ударов американцы не пострадали: "У нас нет пострадавших. Все наши солдаты - в безопасности, а военным базам причинен лишь минимальный ущерб".

"Как кажется, Иран отступил, что является хорошим обстоятельством для всех вовлеченных (в ситуацию - ИФ) сторон и очень хорошей вещью для мира", - сказал Трамп в ходе заявления о планах разрешения иранского кризиса.

В четверг Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют. "Это уже сделано. Мы усилили их (санкции - ИФ). Они и так были очень суровые, но теперь они усилились значительно", - заявил в Белом доме президент, однако он не пояснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.

Статданные, обнародованные в четверг, указали на снижение числа заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось по итогам четвертой недели подряд - на 9 тыс., до 214 тыс., минимального уровня за пять недель, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число заявок составляло 223 тыс., а не 222 тыс., как сообщалось ранее.

Эксперты в среднем прогнозировали снижение показателя на 2 тыс. с объявленного ранее уровня, до 220 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics.

Акции Apple Inc. подорожали на 2,1%, достигнув очередного рекорда, на фоне оптимистичных данных о продажах смартфонов iPhone в Китае.

Цена бумаг американской Uber Technologies Inc. выросла на 0,1%. Компания, предоставляющая услуги по заказу такси и доставке еды, сообщила, что изменила систему вознаграждения водителей в Калифорнии в связи с вступлением в силу закона, который обязывает Uber предоставить водителям статус сотрудников.

Бумаги Bed Bath & Beyond Inc. упали в цене на 19,2%, потеряв почти одну пятую своей стоимости. Владелец американской сети розничных магазинов мебели отчитался о чистом убытке в третьем финансовом квартале в связи со слабыми продажами в праздничный период. Компания также отозвала свой прогноз на 2019 финансовый год и сообщила, что вскоре представит новый стратегический план.

Котировки акций продуктового ритейлера Kohl's Corp. снизились на 6,5%. Компания зафиксировала падение сопоставимых продаж в ноябре-декабре на 0,2% и сообщила, что прибыль по итогам 2019 фингода, который завершится в феврале, как ожидается, будет находиться у нижней границы ранее объявленного диапазона.

Акции Macy's Inc. подешевели на 2,1%. Американская сеть универмагов сообщила, что планирует закрыть около 30 торговых точек, зафиксировав падение сопоставимых продаж в праздничный период с 1 ноября по 31 декабря на 0,6%.

Рыночная стоимость ритейлера J.C. Penney Co. упала на 10,8%. Сопоставимые продажи компании снизились за девять недель праздничного сезона на 7,5%.

Капитализация Procter & Gamble Co. (P&G) повысилась на 1,1%. Крупнейший в мире производитель потребительских товаров в четверг объявил о планах приобретения компании Billie Inc., специализирующейся на производстве средств по уходу за телом для женщин.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию торгов в четверг поднялся на 211,81 пункта (0,74%) и составил 28956,90 пункта.

Standard & Poor's 500 вырос на 21,65 пункта (0,67%) - до 3274,70 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 74,18 пункта (0,81%) и составил 9203,43 пункта.

Все три индекса обновили максимумы в ходе сессии и на момент закрытия, при этом Dow Jones приблизился к психологически важной отметке в 29000 пунктов.

Служба финансово-экономической информации

business@interfax.ru

finance@interfax.ru

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