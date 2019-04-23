Этот контент был опубликован 23 апреля 2019 г. 7:39

Нью-Йорк. 23 апреля. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы завершили сессию в понедельник разнонаправленными изменениями, при этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite обновил рекорд с октября прошлого года.

Активность торгов в понедельник была низкой в связи с пасхальными праздниками в католических странах. В частности, были закрыты биржи большинства стран Европы.

Инвесторы оценивали статданные по американскому рынку недвижимости и новость об ужесточении санкций против Ирана.

Как сообщалось, продажи домов на вторичном рынке жилья в США в марте уменьшились на 4,9% по сравнению с предыдущим месяцем - до 5,21 млн домов в пересчете на годовые темпы. Отмечается, что продажи домов на вторичном рынке США сокращаются по итогам четвертого месяца из последних пяти, несмотря на снижение ставок по ипотеке, ослабление темпов роста цен на недвижимость и активный рост занятости.

В феврале продажи составили 5,48 млн домов, а не 5,51 млн домов, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение продаж домов в марте на 3,8% с ранее указанного февральского значения, до 5,3 млн в годовом исчислении.

Также в понедельник президент США Дональд Трамп принял решение не продлевать исключение из нефтяных санкций против Ирана в отношении ряда стран. Срок действия исключений завершится 2 мая. На опасениях сокращения поставок цены эталонных марок нефти Brent и WTI завершили торги на максимальных отметках за полгода, а акции нефтедобывающих компаний ExxonMobil и Chevron подорожали на 2,2% и 1,7% соответственно.

Также в центре внимания участников рынка остается корпоративная отчетность за первый квартал 2019 года.

"С учетом того, что соотношение котировок компаний, входящих в индекс S&P 500, к их прибыли составляет высокие 16,8%, а сам индекс находится лишь в 1,2% от рекорда, инвесторы хотят видеть убедительные результаты, чтобы продолжить покупать акции при текущих котировках", - говорит старший рыночный стратег FXTM Хуссейн Саид.

Цена бумаг Halliburton опустилась на 0,1%. Одна из крупнейших нефтесервисных компаний в США отчиталась о росте чистой прибыли в январе-марте более чем в три раза, до $152 млн, несмотря на сохранение выручки на уровне первого квартала прошлого года ($5,74 млрд).

Котировки бумаг производителя потребительских товаров Kimberly-Clark Corp. поднялись на 5,4% благодаря резкому увеличению прибыли в прошлом квартале, до $454 млн, или $1,31 на акцию. Эксперты в среднем ожидали, что показатель составит $1,35 на бумагу.

Акции ритейлера товаров для дома Bed Bath & Beyond подешевели на 4%. Компания объявила о том, что новым председателем ее совета директоров станет независимый директор Патрик Гастон. Основатели компании Уоррен Айзенберг и Леонард Файнстейн, занимавшие посты председателей совета директоров, покинут совет директоров с 1 мая.

Капитализация Kraft Heinz Co., одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире, уменьшилась на 0,2% после того, как компания объявила о назначении новым главным исполнительным директором Мигела Патрисиу. Он сменит действующего CEO Бернардо Хееса с 1 июля 2019 года.

Стоимость бумаг Tesla Inc. опустилась на 3,9% на новости, что американский производитель электромобилей постепенно сократит состав совета директоров до 7 человек с 11 в рамках мер, направленных на улучшение структуры корпоративного управления.

Текущая неделя станет одной из самых загруженных в плане публикации отчетностей - финпоказатели за прошлый квартал опубликуют порядка 31% компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor's 500 и 40% фирм из индекса Dow Jones, включая Microsoft Corp., Facebook Inc. и Amazon.com Inc.

Индекс Dow Jones Industrial Average 22 апреля уменьшился на 48,49 пункта (0,18%) и составил 26511,05 пункта.

Standard & Poor's 500 повысился на 2,94 пункта (0,1%) - до 2907,97 пункта.

Nasdaq Composite прибавил 17,21 пункта (0,22%) и составил 8015,27 пункта.

Йй аш де

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