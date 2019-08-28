Этот контент был опубликован 28 августа 2019 г. 8:05

Нью-Йорк. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник, инвесторы оценивали сигналы замедления роста экономики США и статданные.

Индексы открыли сессию ростом, однако затем перешли к снижению на фоне усугубления инверсии кривой доходности американских гособлигаций. Инверсией называют ситуацию, при которой доходность более краткосрочных долговых обязательств оказывается выше доходности бумаг с более длительными сроками погашения.

Тем временем ранее президент США Дональд Трамп отметил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. Он также приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

До этого оптимизм инвесторов поддержали заявления Трампа о том, что китайская сторона обратилась к властям США с просьбой продолжить переговоры. При этом представитель министерства иностранных дел КНР заявил, что не обладает информацией о телефонных переговорах представителей двух стран.

"Я был удивлен росту индексов в начале торгов, - признается вице-президент Charles Schwab Рэнди Фредерик. - У нас нет никаких доказательств, что торговые переговоры продолжаются, и новых позитивных новостей не поступало".

Кроме того, как стало известно во вторник, индекс потребительского доверия в США в августе уменьшился до 135,1 пункта с июльских 135,8 пункта, по данным исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Аналитики в среднем ожидали более резкого снижения показателя, до 129 пунктов.

Между тем индекс стоимости жилья в 20 крупнейших городах США, рассчитываемый S&P/Case-Shiller, в июне увеличился на 2,13% в годовом выражении после повышения на 2,37% в мае. Ослабление темпов роста индикатора наблюдается 16-й месяц подряд, а сам показатель роста в апреле стал минимальным с августа 2012 года.

Акции Johnson & Johnson подорожали на 1,4% на новости, что суд штата Оклахома оштрафовал крупнейшего мирового производителя товаров для здоровья на $572 млн за продажу обезболивающих препаратов, способных вызвать зависимость. По мнению суда, J&J своими действиями повышает медикаментозную зависимость населения.

Ранее власти Оклахомы обвинили Johnson & Johnson в том, что ее способные вызвать привыкание обезболивающие способствуют эпидемии распространения опиоидов и в целом наркотического кризиса. Власти требовали для компании штрафа в размере $17 млрд.

Цена бумаг производителя продуктов питания J.M. Smucker & Co. упала на 8,2% на фоне слабой квартальной отчетности. Компания отчиталась о худшем, чем ожидалось, росте прибыли и более резком, чем прогнозировалось, падении выручки за квартал, завершившийся 31 июля.

Также компания ухудшила годовые прогнозы для прибыли и выручки. Теперь она ожидает получить скорректированную прибыль в расчете на акцию в размере $8,35-8,55 по итогам текущего фингода вместо ранее ожидавшихся $8,45-8,65 на акцию и прогнозирует динамику выручки от -1% до нуля против роста на 1-2%.

Капитализация Papa John's International Inc. подскочила на 9,5%. Международная сеть пиццерий объявила о назначении Роберта Линча, ранее возглавлявшего сеть ресторанов быстрого питания Arby's, новым гендиректором компании.

Индекс Dow Jones Industrial Average 27 августа уменьшился на 120,93 пункта (0,47%) и составил 25777,9 пункта.

Standard & Poor's 500 понизился на 9,22 пункта (0,32%) - до 2869,16 пункта.

Nasdaq Composite потерял 26,79 пункта (0,34%) и составил 7826,95 пункта.

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