Нью-Йорк. 4 октября. ИНТЕРФАКС - Американский фондовый рынок в начале торговой сессии в четверг снижается.

Повышение доходности гособлигаций оказывает давление на рынок, поскольку оно может вызвать снижение интереса инвесторов к акциям, отмечает MarketWatch. Исключением является банковский сектор - единственный из одиннадцати подгрупп индекса Standard & Poor's 500, демонстрирующий подъем.

В частности, акции JPMorgan Chase & Co. подорожали с открытия торгов на 1,9%, Bank of America Corp. - на 2,1%, Citigroup Inc. - на 1,5%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 8 тыс. - до 207 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Показатель близок к минимальному уровню за 50 лет и говорит об активном росте рынка труда. Эксперты в среднем ожидали снижения на 1 тыс.

Заказы промышленных предприятий США в августе выросли на 2,3% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны. Аналитики ожидали менее значительного подъема. Объем заказов без учета транспортного оборудования вырос на 0,1%.

Ставки 10-летних US Treasuries США накануне превысили отметку в 3,2% годовых впервые с 2011 года. Этому способствовали заявления руководства Федеральной резервной системы (ФРС), которые рынок воспринял как сигнал о готовности к ускорению темпов повышения ставок.

В частности, председатель Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс заявил в интервью Financial Times, что американская экономика достигла таких темпов роста, что Федрезерву, возможно, "потребуется занять несколько ограничивающую позицию".

По его мнению, сильный рост ВВП и инфляция, достигшая таргетируемого уровня в 2%, могут привести к тому, что дальнейшее снижение и без того рекордно низкого уровня безработицы может оказать повышательное давление на потребительские цены.

Сентябрьские данные о рынке труда США будут обнародованы в пятницу. Аналитики в среднем прогнозируют, что количество рабочих мест в экономике увеличилось за минувший месяц на 184 тыс., а безработица опустилась с 3,9% до минимальных с 1969 года 3,8%.

Цена акций Cloudera Inc. и Hortonworks Inc. подскочили в начале дня на 14,4% и 14,6% соответственно. Конкуренты в сфере "больших данных" и облачных технологий объявили о слиянии, в результате которого будет создана компания стоимостью $5,2 млрд.

Капитализация Barnes & Noble Inc. взлетела более чем на 25% на новости о том, что руководство крупнейшей сети книжных магазинов США рассматривает возможность продажи компании.

Между тем котировки бумаг Amazon.com Inc. снижаются на 1%, Microsoft - также на 1% и Alphabet - на 2%.

Акции 21st Century Fox Inc. подешевели на 0,3%. Телекоммуникационная Comcast Corp. достигла соглашения о приобретении 39%-ной доли в британском телевизионном операторе Sky Plc у компании медиа-магната Руперта Мердока 21st Century Fox за 11,63 млрд фунтов стерлингов ($15,1 млрд). Цена бумаг Comcast опустилась на 0,2%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:09 МСК снизился на 0,56% и составлял 26679,07 пункта.

Standard & Poor's 500 к этому времени уменьшился на 0,49% - до 2911,06 пункта.

Значение Nasdaq Composite с открытия рынка опустилось на 0,97%, составив 7947,27 пункта.

